مران الأهلي الأول في المغرب – مشاركة علي لطفي.. التدرب في مساحات صغيرة وطلب من عبد الحفيظ

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 21:56

كتب : أحمد الخولي

مصر للمقاصة - الأهلي

خاض الأهلي مرانه الأول في المغرب اليوم الأربعاء استعدادا للقاء كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في ملعب محمد الخامس.

وخاض الأهلي مرانه في ملعب كهرماء عقب وصوله للمغرب أمس الثلاثاء.

وشهد المران مشاركة علي لطفي حارس مرمى الفريق فيه بشكل كامل بعدما شُفي من إصابته بشد خفيف في العضلة الأمامية.

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كما شهد المران مشاركة والتر بواليا عقب شفائه من الإصابة التي ألمت به في أوتار الركبة.

واهتم ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي بتدريب الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير بنفس القوة كأن أي منهم سيشارك في اللقاء.

وبدأ المران بفقرة تأهيلية لفك العضلات وإحماء وبعد ذلك تم تقسيم اللاعبين لمجموعات في مساحات ضيقة للعب على قطع الكرات والضغط في مسافات صغيرة وسط كثافة عددية من المنافس.

وشهد محمود الخطيب رئيس الأهلي على متابعة كل صغيرة وكبيرة في المران ولحق به نائبه العامري فاروق.

وطلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي من عمال ملعب كهرماء رشه بالمياه لتقليل احتمالات الإصابة والإجهاد ولتسهيل التدريبات على اللاعبين.

الأهلي كايزر تشيفز نهائي إفريقيا
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