مدافع كايزر تشيفز: الأهلي من أكبر أندية إفريقيا.. لكن النهائي لا يتعلق بالتاريخ

قال راماهلوي مفاهليلي، مدافع فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، إنهم في أتم الاستعداد والجاهزية لملاقاة النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل، مؤكداً أنه يشعر بالفخر الكبير لأنه النهائي الأول في تاريخهم.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية "نحن اللاعبين فخورين بهذا الإنجاز الكبير، لأنه يتحقق لأول مرة".

وأوضح "هناك الكثير يلعبون كرة القدم، ولكن لا يصل الجميع لهذا المستوى، لذلك أنا سعيد حقًا. أدركت أن هذا شيء يمكن تحقيقه من قبل أندية جنوب إفريقيا كل عام".

واستطرد "كل لاعب من الجيل الحالي، يملك قصة ممتازة سيخبرها لمن حوله يوماً ما في تاريخ كرة القدم، وما الذي حققه".

واختتم حديثة وقال: "نحن ذاهبون لملاقاة النادي الأهلي واحد من أكبر الأندية الإفريقية، وحقق اللقب أكثر من مرة، ولكن عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، فإنه لا يتعلق بما قدمت سابقاً ولكن بما ستقدمه في أرض الملعب لمدة 90 دقيقة، نحن في أتم الجاهزية والاستعداد".

ويواجه النادي الأهلي فريق كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.