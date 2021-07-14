كرة سلة – الانتصارات مستمرة.. سيدات مصر يهزمن كينيا في تصفيات الأفروباسكت

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 20:25

كتب : هاني العوضي

ثريا محمد - كرة سلة - مصر

فاز منتخب مصر لكرة السلة سيدات اليوم الأربعاء على منافسه كينيا بنتيجة 107-106 في ثالث مبارياته بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأفروباسكت 2021 التي ستقام في الكاميرون شهر سبتمبر المقبل.

وأقيمت المباراة في صالة كيجالي في رواندا حيث تقام جميع مباريات التصفيات.

وتأخر المنتخب المصري في شوط المباراة الأول إذ أنه أنهى الربع الأول بنتيجة 32-11 قبل أن يتقدم المنتخب الكيني في النهاية بنتيجة 66-41.

أخبار متعلقة
كرة سلة - منتخب مصر للسيدات يهزم جنوب السودان في افتتاح تصفيات بطولة إفريقيا مدرب سلة الزمالك: احتججنا على بنود الانتقالات بكل احترام.. ولا أتمنى التوفيق لـ أوجستي ضدنا سلة – مرعي يتحدث عن أمريكي مجنس في المنتخب وسبب عدم ضم إسلام سالم.. وصفقات الاتحاد

وفي الربع الثالث قلص منتخب مصر النتيجة إلى 84-72 قبل أن ينتصر في النهاية بنتيجة 107-106.

وسيحصل منتخب مصر على راحة مثل باقي المنتخبات غدا الخميس على أن تقام مواجهات نصف النهائي يوم الجمعة بين الأول والرابع من جهة والثاني والثالث من طرف آخر.

ويتأهل كلا من المنتصرين من كل مباراة إلى النهائي الذي يقام السبت المقبل.

وتصدر منتخب مصر المجموعة يليه رواندا ثم كينيا ثم جنوب السودان.

ويواجه منتخب مصر جنوب السودان، والفائز منهما سيواجه الفائز من المباراة الأخرى في النهائي.

كرة سلة مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقارير: جريزمان لا يريد التدريب مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
عبد الله جمعة: كسرت غرفتي بسبب غيابي عن نهائي إفريقيا.. وصالح ظلم نفسه كثيرا ساعة | الدوري المصري
حجازي عن شارة قيادة المنتخب الأولمبي: شوقي غريب حسم الأمور منذ البداية.. وصلاح ومصطفى تمنيا التواجد ساعة | طوكيو 2020
طوكيو 2020 - رمضان صبحي: سنواجه منتخبات قوية ولكننا لن نقلل من أنفسنا ساعة | طوكيو 2020
رئيس الرجاء: لا مجال لرحيل رحيمي وبن مالانجو.. أمامنا تحديات كبرى 2 ساعة | إفريقيا
ألعاب الأولمبياد – التجديف.. وزن ثابت تٌحرم من ممارستها إذا تخطيته 2 ساعة | طوكيو 2020
الدوري الإيطالي ينطلق 22 أغسطس المقبل بـ 10 مواجهات 3 ساعة | أوروبا
سيلتك يتعاقد مع لاعبا إسرائيليا.. وهجوم من الجماهير 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 3 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 4 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021
قد ينال إعجابك