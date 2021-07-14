كرة سلة – الانتصارات مستمرة.. سيدات مصر يهزمن كينيا في تصفيات الأفروباسكت

فاز منتخب مصر لكرة السلة سيدات اليوم الأربعاء على منافسه كينيا بنتيجة 107-106 في ثالث مبارياته بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأفروباسكت 2021 التي ستقام في الكاميرون شهر سبتمبر المقبل.

وأقيمت المباراة في صالة كيجالي في رواندا حيث تقام جميع مباريات التصفيات.

وتأخر المنتخب المصري في شوط المباراة الأول إذ أنه أنهى الربع الأول بنتيجة 32-11 قبل أن يتقدم المنتخب الكيني في النهاية بنتيجة 66-41.

وفي الربع الثالث قلص منتخب مصر النتيجة إلى 84-72 قبل أن ينتصر في النهاية بنتيجة 107-106.

وسيحصل منتخب مصر على راحة مثل باقي المنتخبات غدا الخميس على أن تقام مواجهات نصف النهائي يوم الجمعة بين الأول والرابع من جهة والثاني والثالث من طرف آخر.

ويتأهل كلا من المنتصرين من كل مباراة إلى النهائي الذي يقام السبت المقبل.

وتصدر منتخب مصر المجموعة يليه رواندا ثم كينيا ثم جنوب السودان.

ويواجه منتخب مصر جنوب السودان، والفائز منهما سيواجه الفائز من المباراة الأخرى في النهائي.