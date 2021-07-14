بطل اليورو إلى عاصمة النور.. سان جيرمان يضم دوناروما

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 20:00

كتب : FilGoal

جيانلويجي دوناروما - باريس سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء رسميا ضمه لحارس مرمى منتخب إيطاليا جيانلويجي دوناروما في صفقة انتقال حر قادما من ميلان.

وأشار بيان النادي الفرنسي عبر موقعه الرسمي إلى أن الحارس صاحب الـ22 عاما وقع على عقد يربطه بالفريق لخمس سنوات مقبلة.

وأصبح دوناروما رابع تعاقدات سان جيرمان الصيفية بعد جورجينيو فينالدوم وسيرجيو راموس وأشرف حكيمي.

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وقال دوناروما لموقع سان جيرمان الرسمي: "أنا سعيد للغاية لأكون جزءا من هذا النادي وأشعر بأنني على أتم الاستعداد لذلك التحدي الجديد وأريد الفوز بكل شيء وتقديم السعادة للجماهير".

فيما قال ناصر الخليفي مالك النادي: "نحن سعداء بضم جيانلويجي دوناروما ونهنئه على مستواه الرائع في يورو 2020 وتتويجه باللقب وبلقب أفضل لاعب في البطولة".

وبدأ دوناروما مسيرته مع ميلان وتم تصعيده للفريق الأول في موسم 2015-2016 وشارك مع الروسونيري في 215 مباراة بالدوري الإيطالي و16 مباراة بالدوري الأوروبي و12 مباراة بكأس إيطاليا.

دوناروما سان جيرمان
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