مسئولة التسويق في كايزر تشيفز: رحلتنا إلى النهائي لا تصدق وسعداء بنشر ثقافتنا

شددت جيسيكا كايزر مسئولة التسويق في نادي كايزر تشيفز على أن الرحلة إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا كانت مميزة للغاية.

ويلعب كايزر تشيفز مع الأهلي السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل للمرة الأولى في تاريخه على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وقالت جيسيكا كايزر مسئولة التسويق في كايزر تشيفز قالت في تصريحات للمركز الإعلامي: "الرحلة إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا كانت لا تصدق، ليس فقط على المستوى الكروي ولكن لعلامتنا التجارية والتواصل مع مشجعينا في القارة في تنزانيا وانجولا والمغرب ونمو فهم كرة القدم الإفريقية والاهتمام بنا كفريق وأن يعرف الناس من هو كايزر تشيفز وأن نجد مشجعين جدد لنا في كل مكان".

وأضافت "إنه أمر رائع أن أرى علامتنا التجارية تنمو في شمال إفريقيا وهذه الدول مثل مصر وتونس والمغرب وأن يهتموا لأن يعرفوا الكثير حول النادي واللاعبين".

وتابعت " قارتنا جميلة ومثيرة للغاية وسنستمر في نشر ثقافتنا ونقدم ما لدينا ليس فقط في القارة ولكن في العالم كله، الشيء الذي يمكنني أن أقوله لمشجعينا هو شكرا للاستمرار في تشجيعنا والسفر في كل مكان في القارة لتشجيعنا، استمروا في تشجيعنا وتقديم الدعم لنا".

وأتمت عن الرسالة التي توجهها للجميع "علينا أن نجد وقتا للحديث والتعاون ويجب ان نبقى متحدين ونسمع بعضنا البعض".

يذكر أن كايزر تشيفز نجح في الوصول للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على الوداد المغربي.