نهائي إفريقيا - أحمد السيد لـ في الجول: أكرم توفيق الأنسب أمام كايزر تشيفز ولا حاجة لثلاثي الوسط

وضع أحمد السيد نجم الأهلي السابق الطريقة الأنسب للفريق الأحمر عندما يواجه كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا.

الأهلي يخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة التي تقام بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

FilGoal.com تواصل مع نجوم الأهلي السابقين لسؤالهم كيف يلعب الفريق الأحمر هذه المباراة، وما هي الأمور الذي يجب على بيتسو موسيماني الحذر منها قبل مواجهة بطل جنوب إفريقيا.

أكرم توفيق أم محمد هاني؟

وقال أحمد السيد: "أكرم قدم مستويات مميزة دفاعيا وهجوميا ويمتلك حساسية المباريات، هاني عاد من الإصابة بدقائق قليلة أمام المقاصة لذلك فلا مشكلة أن يتواجد على مقاعد البدلاء ويبدأ أكرم توفيق المباراة".

ثلاثي أم ثنائي في الوسط؟

وأضاف " ثنائي الوسط أفضل بتواجد حمدي فتحي وأليو ديانج لتأمين الهجمات المرتدة، لا حاجة لوجود ثلاثة لاعبين في الوسط لأن كايزر تشيفز سيدافع كثيرا أمام الأهلي".

كيف يتعامل الأهلي مع تكتلات كايزر تشيفز؟

وقال أحمد السيد: "اللعب على الأطراف بشكل أكبر والتسديد بعيد المدى والابتعاد عن الكرات الطولية لأنهم يلعبون بثلاثة مدافعين ويساندهم خط الوسط ولن تجد المساحات الكافية".

ذكرياتك مع مباراة كايزر تشيفز.

أحمد السيد كان أحد المشاركين في مباراة السوبر الإفريقي عام 2002 بين الأهلي وكايزر تشيفز.

وبسؤاله عن ذكريات المباراة، قال: "كنت قد انتقلت للأهلي قبلها بعامين ولم أشارك بشكل أساسي في البداية، جوزيه منحني الفرصة في مباراة الذهاب لنهائي إفريقيا قبلها أمام صن داونز وظهرت بشكل جيد ونجحت في الحفاظ على مكاني، الذكرى الأكبر مع المباراة كانت رأسية مني في طريقها إلى المرمى ولكن الحارس تصدى لها ثم اصطدمت بالعارضة. تمنيت التسجيل وقتها لأقول لمانويل جوزيه بأنه ثقته في قدراتي في محلها".

وفي النهاية اختار أحمد السيد تشكيل الأهلي لنهائي إفريقيا كالآتي:

الحارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي

الوسط المهاجم: حسين الشحات – أفشة – طاهر.

الهجوم: محمد شريف.