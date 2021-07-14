المدير الرياضي لـ كايزر تشيفز: المباراة النهائية لحظة تاريخية ومهمة ونمثل جنوب إفريقيا

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 16:49

كتب : محمد عبد العظيم

سمير نوركوفيتش - كايزر تشيفز - الوداد - دوري أبطال إفريقيا

وصف جونيور كايزر موتانج المدير الرياضي لنادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بـ "التاريخية والمهمة".

وقال جونيور كايزر في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي الجنوب إفريقي: "المباراة النهائية لحظة تاريخية ومهمة ونريد أن نظهر أسلوبنا ولفعل ذلك علينا أن نكون الأفضل في جنوب إفريقيا والقارة ومن ثم التأهل لمواجهة كبار القارات أفضل".

وأضاف "مررنا بوقت طويل للتحسن والاستقرار ونجاح طويل الأمد ونواجه عملاقة في القارة يضمون لاعبين كبار يتفوقون علينا وهو حدث فريد وفي نفس الوقت يحمل مسؤولية كبيرة".

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وأكمل "أكبر من ذلك الكرة توحد الناس، لأننا لا نمثل أنفسنا بل نمثل أمة كبيرة لجنوب إفريقيا وهو شرف كبير وفرصة للتعلم ومسؤولية وتحدي".

وأردف "الخطط بعد ذلك أن نضع برامج للمستقبل وأن نصل لبطولة دوري الأبطال ومن ثم البطولات العالمية".

وأتم "علينا تحديد أولوياتنا ونضع خطة مستدامة في الدوري المحلي ودوري الأبطال وأهداف لجعل هذا ممكن".

ووصل كايزر تشيفز لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وتفوق الفريق الجنوب إفريقي على الوداد المغربي في نصف النهائي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلي للنهائي بالفوز على الترجي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

الأهلي هو حامل لقب البطولة وصاحب الرقم القياسي في التتويج بها برصيد 9 بطولات.

ويسعى كايزر تشيفز لأن يصبح ثالث فريق جنوب أفريقي يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا بعد أورلاندو بايرتس في 1995 وماميلودي صنداونز في 2016.

كايرز تشيفز في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا الأهلي
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