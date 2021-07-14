نهائي إفريقيا - علاء إبراهيم لـ في الجول: وجود ديانج لا غنى عنه أمام كايزر تشيفز.. ومعلول الحل لفك التكتلات

تحدث علاء إبراهيم لاعب الأهلي السابق عن التشكيل الأمثل للمارد الأحمر لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة التي تقام بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

FilGoal.com تواصل مع نجوم الأهلي السابقين لسؤالهم كيف يلعب الفريق الأحمر هذه المباراة، وما هي الأمور الذي يجب على بيتسو موسيماني الحذر منها قبل مواجهة بطل جنوب إفريقيا.

أكرم توفيق أم محمد هاني؟

وقال علاء إبراهيم: "من وجهة نظري فالأفضل أن يبدأ محمد هاني المباراة لأن لديه حلول هجومية أكتر من أكرم توفيق".

ثلاثي أم ثنائي في الوسط؟

وأضاف " الأفضل أن يلعب بثنائي في الوسط، أليو ديانج مع واحد من عمرو السولية أو حمدي فتحي وأمامهم محمد مجدي أفشة لأن حلوله الهجومية أفضل ويجب مهاجمة كايزر تشيفز بشكل قوي".

كيف يتعامل الأهلي مع تكتلات كايزر تشيفز؟

وقال سمير كمونة: "علي معلول حل هام للغاية بانطلاقاته من الناحية اليسرى ويمكنه فك هذه التكتلات".

ماذا عن مرتدات كايزر تشيفز السريعة؟

واستكمل " وجود أليو ديانج مع عمرو السولية أو حمدي فتحي سيكون كفيل بإيقاف المرتادات وتكوين ستار دفاعي جيد".

من هو اللاعب الذي تتوقع تألقه؟

أجاب سمير كمونة قائلا: " أفشة او شريف، فهما نجما الشباك ولكل منهما مميزاته في الأداء ويملكان من الحلول والقدرات ما يجعلهما الأبرز للتألق".

وفي النهاية اختار علاء إبراهيم تشكيل الأهلي لنهائي إفريقيا كالآتي:

الحارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: أليو ديانج– عمرو السولية أو حمدي فتحي

الوسط المهاجم: حسين الشحات – أفشة – طاهر.

الهجوم: محمد شريف.