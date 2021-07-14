حارس كايزر تشيفز: نعلم ما ينتظرنا أمام الأهلي المهيمن على دوري الأبطال

يدرك بروس بفوما حارس كايزر تشيفز صعوبة مهمة مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وقال بفوما في تصريحات نشرها موقع كيك أوف يوم الأربعاء: "نحن نعلم ما ينتظرنا أمام الأهلي المهيمن على دوري الأبطال".

وأضاف "ندرك أن الأهلي أحد أفضل فرق إفريقيا، ولأننا من بين الأفضل سنلعب ضدهم في النهائي، علينا أن نلعب بمستوى مميز لأننا سنلعب ضد حامل اللقب".

وأكمل "بالنسبة لفريق مثل كايزر تشيفز فعلينا التواجد في دوري الأبطال كل عام، ونأمل أن نفوز باللقب".

وتابع حارس كايز تشيفز "نعد جماهيرنا بأن نعود بالكأس".

وأتم "أنا سعيد للحصول على فرصة اللعب مع كايزر تشيفز وأن أكون جزءًا من الفريق الذي سيلعب ضد الأهلي في النهائي".

وخاض الحارس الصاعد 3 من آخر 4 مباريات لكايزر تشيفز في هذه المسابقة، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين، لكنه تلقى 3 أهداف خارج ملعبه أمام سيمبا التنزاني.

ووصل كايزر تشيفز لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وتفوق الفريق الجنوب إفريقي على الوداد المغربي في نصف النهائي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلي للنهائي بالفوز على الترجي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

video:1

الأهلي هو حامل لقب البطولة وصاحب الرقم القياسي في التتويج بها برصيد 9 بطولات.

ويسعى كايزر تشيفز لأن يصبح ثالث فريق جنوب أفريقي يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا بعد أورلاندو بايرتس في 1995 وماميلودي صنداونز في 2016.