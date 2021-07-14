رئيس اتحاد جنوب إفريقيا يوجه رسالة دعم لكايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

وجه داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم رسالة دعم لفريق كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وقال جوردان في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الجنوب إفريقي: "هذه المباراة تاريخية لكايزر تشيفز وسيكون من الرائع أن يفوز الفريق بهذه النسخة".

وأضاف "كان هناك الكثير من الأحداث والتطورات المحبطة في البلاد، والفوز بدوري الأبطال من شأنه أن يمنح شعب جنوب إفريقيا بعض الأخبار الجيدة التي يحتاج إليها كثيرًا".

وأكمل رسالته "أتمنى لكم كل التوفيق في المغرب. لقد وصلتم إلى هذا الحد من البطولة، لذا اذهبوا إلى هناك واستمتعوا بأنفسكم".

وأتم "دولة جنوب إفريقيا تريد أن تكون فخورة بكم، نحن بحاجة ماسة إلى بعض الأخبار الإيجابية".

ووصل كايزر تشيفز لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وتفوق الفريق الجنوب إفريقي على الوداد المغربي في نصف النهائي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلي للنهائي بالفوز على الترجي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

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الأهلي هو حامل لقب البطولة وصاحب الرقم القياسي في التتويج بها برصيد 9 بطولات.

ويسعى كايزر تشيفز لأن يصبح ثالث فريق جنوب أفريقي يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا بعد أورلاندو بايرتس في 1995 وماميلودي صنداونز في 2016.