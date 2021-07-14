نهائي إفريقيا - سمير كمونة لـ في الجول: "أفشة وشريف" مفتاح تخطي كايزر تشيفز

أجاب سمير كمونة لاعب الأهلي السابق عن الأنسب للتواجد في الجبهة اليمنى للأهلي وشراكة وسط الملعب قبل لقاء كايزر تشيفز.

الأهلي يخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة التي تقام بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

FilGoal.com تواصل مع نجوم الأهلي السابقين لسؤالهم كيف يلعب الفريق الأحمر هذه المباراة، وما هي الأمور الذي يجب على بيتسو موسيماني الحذر منها قبل مواجهة بطل جنوب إفريقيا.

أكرم توفيق أم محمد هاني؟

وأجاب سمير كمونة " الأفضل أن يبدا بأكرم توفيق، اللاعب يسير بشكل جيد ونجح في مهمته ومن الظلم عدم خوضه النهائي. من غير المنطقي أن أفقد اكرم توفيق نفسيا بالإضافة إلى أن ربع ساعة غير كافية لتؤهل هاني للمشاركة في نهائي قاري من مباراة واحدة بعد غياب شهر ونصف".

ثلاثي أم ثنائي في الوسط؟

وأضاف " الأفضل أن يلعب بالثنائي أليو ديانج وعمرو السولية، الاعتماد على ثلاثة في وسط الملعب مقبول في لقاءات الذهاب والعودة ولكنها مواجهة من لقاء واحد والفريق ليس بحاجة إلى هذه الكثافة في مثل هذه المواجهة".

وتابع " السولية لا غنى عنه في التشكيل، حمدي فتحي مميز ورائع ولكني أفضل الدفع بديانج من البداية لقوته البدنية خاصة في الالتحامات التي يفوز بها ومجهوده الوفير".

كيف يتعامل الأهلي مع تكتلات كايزر تشيفز؟

وقال سمير كمونة: " عمل جبهات خاصة من جانب أكرم توفيق وعلي معلول وتحركات السولية وديانج وتمريرات أفشة، كلها أمور قادرة على فك التكتلات".

ماذا عن مرتدات كايزر تشيفز السريعة؟

واستكمل " لابد من التغطية على لاعبي الوسط للمنافس حال تقدمهم للهجوم ورأينا لاعبي وسط الملعب سواء السولية او ديانج او حمدي فتحي يقومون بهذا الدور. لكن مهم جدا اليقظة وإفساد المرتدات مبكرا أو الضغط لعدم تنفيذها بشكل سليم".

من هو اللاعب الذي تتوقع تألقه؟

أجاب سمير كمونة قائلا: " أفشة او شريف، فهما نجما الشباك ولكل منهما مميزاته في الأداء ويملكان من الحلول والقدرات ما يجعلهما الأبرز للتألق".

وفي النهاية اختار سمير كمونة تشكيل الأهلي لنهائي إفريقيا كالآتي:

الحارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: أليو ديانج– عمرو السولية.

الوسط المهاجم: حسين الشحات – أفشة – طاهر.

الهجوم: محمد شريف.