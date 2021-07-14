نهائي إفريقيا - ربيع ياسين لـ في الجول: موسيماني قادر على تجاوز مباراة كايزر تشيفز "الخادعة"

أوضح ربيع ياسين لاعب الأهلي السابق رأيه في التشكيل الأنسب للأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا مشيرا لقدرة موسيماني في التعامل مع مثل هذه المباريات.

الأهلي يخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة التي تقام بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

FilGoal.com تواصل مع نجوم الأهلي السابقين لسؤالهم كيف يلعب الفريق الأحمر هذه المباراة، وما هي الأمور الذي يجب على بيتسو موسيماني الحذر منها قبل مواجهة بطل جنوب إفريقيا.

أكرم توفيق أم محمد هاني؟

وأجاب ربيع ياسين قائلا: "من الأفضل أن يبدأ أكرم توفيق لأنه الأجهز ويسير بشكل جيد في المباريات ونجح في الأدوار المطلوبة منه".

ثلاثي أم ثنائي في الوسط؟

وأضاف "الأفضل أن يبدأ بحمدي فتحي وعمرو السولية فقط في وسط الملعب، يقدمان مستويات مميزة ويتبادلان الأدوار بشكل جيد وكلاهما يمنح ثقل هجومي من خلال تمريرات أمامية وكرات ساقطة في العمق. ديانج لاعب مميز بالطبع ولا يمكن إغفال دوره ولكن الأفضل البدء بهذه الثنائية".

كيف يتعامل الأهلي مع تكتلات كايزر تشيفز؟

وقال ربيع ياسين: "يجب استغلال ميزة التمرير المكثف والسريع وعدم فقدان الكرة مع التحرك بشكل جيد مع أو بدون الكرة لإبعاد لاعبي المنافس عن أماكن تمركزهم. أعتقد أن الأهلي يجيد التعامل مع هذه الأمور".

ماذا عن مرتدات كايزر تشيفز السريعة؟

وتابع "أثق أن موسيماني استعد جيدا لهذا الأمر، مطلوب تركيز شديد من اللاعبين والارتداد السريع عند فقدان الكرة مع الضغط على المنافس بشكل قوي لحرمانه من الارتداد الناجح. الأهلي على موعد مع مباراة قوية قد تحمل طابع المفاجأة ولكن الفريق يسير بشكل جيد ولديه خبرات كبيرة تدعمه في الفوز بالنجمة العاشرة".

من هو اللاعب الذي تتوقع تألقه؟

أجاب ربيع ياسين "محمد شريف، الذي يعتبر رأس حربة نموذجي يذكرنا بمهاجمين الأهلي العظماء. منذ فترة طويلة لم يتواجد رأس الحربة المتكامل الذي يسجل بكلتا القدمين ومن مسافات مختلفة ويجيد ضربات الرأس بالإضافة لكونه سريع".

وفي النهاية اختار ربيع ياسين تشكيل الأهلي لنهائي إفريقيا كالآتي:

الحارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية.

الوسط المهاجم: حسين الشحات – أفشة – طاهر.

الهجوم: محمد شريف.