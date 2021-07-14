ذكريات الأهلي وكايزر - أبو مسلم لـ في الجول: هذا سبب صراخ جوزيه ليلة المباراة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 12:54

كتب : بسام ابو بكر

أحمد أبو مسلم - الأهلي في كأس العالم للأندية 2005

استعاد أحمد أبو مسلم لاعب الأهلي السابق ذكريات أول مباراة تجمع بين الفريق الأحمر وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

الأهلي يخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة التي تقام بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وقال أحمد أبو مسلم لـ FilGoal.com: "هناك موقف غريب قبل المباراة، كنا معسكرين قبل اللقاء بأسبوع في إحدى الفنادق بمدينة 6 أكتوبر".

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وأضاف "التمرين الأخير قبل اللقاء وجدنا مانويل جوزيه غاضبا جدا في بداية المران ويصرخ علينا ثم أطلق صافرته وأنهى المران دون أن يبدأ".

الجميع خاف واستغرب ثم قال: "(انتوا بتهزروا الفريق الجنوب إفريقي هيجي القاهرة وهيكسبكوا) وبالفعل تم إلغاء المران وسط ترقب وخوف من الجميع".

وأكمل "بعد انتهاء المباراة وفي غرفة الملابس ذهبت له لسؤاله لماذا فعلت ذلك ونحن جيدين".

وأتم "رد جوزيه قائلا: لدي احساس يأتيني كمدير فني أن هناك لاعبين كثيرين داخل الفريق مستهترين باللقاء وليس في كامل تركيزهم وعندما تصبح مديرا فنيا في يوم من الأيام ستعرف احساسي بمفردك".

الأهلي حينها فاز بنتيجة 4-1 وحقق لقب السوبر الإفريقي لأول مرة في تاريخه.

أحمد أبو مسلم الأهلي
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