جارديان: عملية جراحية لـ راشفورد تبعده حتى شهر أكتوبر

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 12:57

كتب : عبد الرحمن فوزي

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد وفياريال

كشفت صحيفة جارديان الإنجليزية عن إجراء ماركوس راشفرود لاعب مانشستر يونايتد لعملية جراحية في كتفه.

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكان راشفورد قد أصيب بتمزق عضلي في الموسم الماضي، واحتاج لإجراء عملية جراحية ولكن الاعب قرر تأجيل العملية من أجل المشاركة في يورو 2020.

وتم فحص راشفورد أمس الثلاثاء وتم التأكيد على إلزامية قيامه بالعملية الجراحية في الوقت الحالي.

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ووفقا لـ "جارديان" فإن راشفورد سيغيب عن الملاعب لمدة 12 أسبوعا للتأهيل منذ تاريخ قيامه بالعملية، والذي لن تتم قبل أسبوعين من الآن.

ويمتلك راشفورد فرصة ضئيلة لتكون عودته في أول مباراة أمام ليفربول في 23 أكتوبر المقبل.

وشارك اللاعب صاحب الـ 23 عاما في يورو 2020 وأضاع ركلة ترجيح في خسارة إنجلترا أمام إيطاليا في المباراة النهائية.

وتعرض راشفورد لهجوم شديد وصل لحد العنصرية بعد إضاعته لركلة الترجيح.

ويفتتح مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليدز يونايتد يوم 14 أغسطس في المباراة التي ستقام على ملعب أولد ترافورد.

مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد
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