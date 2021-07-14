أسطورة كايزر تشيفز: الدفاع المستمر أمام فريق ثقيل مثل الأهلي قد يكلفنا الكثير

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 12:52

كتب : FilGoal

سيمبا - كايزر تشيفز - دوري أبطال إفريقيا

نصح ماركس مابونياني أسطورة كايزر تشيفز الفريق الحالي للنادي بضرورة عدم الاعتماد على الدفاع فقط في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وقال ماركس في تصريحات لموقع Briefly News: "يجب علينا أن نهاجم منذ بداية المباراة دون إهمال الدفاع".

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وأضاف "الدفاع طوال الوقت قد يكلفنا الكثير ضد فريق ثقيل مثل الأهلي".

مابونياني سجل 85 هدفا في 192 مباراة بقميص كايزر تشيفز في الفترة من 1981 إلى 1991.

وأتم "لا يجب أن نتراجع وندافع مثلما فعلنا ضد الوداد، على الرغم من أن ذلك نجح إلا أنه قد يكون محفوفًا بالمخاطر في بعض الأحيان".

ووصل كايزر تشيفز لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وتفوق الفريق الجنوب إفريقي على الوداد المغربي في نصف النهائي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلي للنهائي بالفوز على الترجي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

الأهلي هو حامل لقب البطولة وصاحب الرقم القياسي في التتويج بها برصيد 9 بطولات.

ويسعى كايزر تشيفز لأن يصبح ثالث فريق جنوب أفريقي يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا بعد أورلاندو بايرتس في 1995 وماميلودي صنداونز في 2016.

الأهلي كايزر تشيفز
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