الأهلي يحدد مقر تدريباته في المغرب.. وموسيماني يناقش جهازه حول كايزر تشيفز

تقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأول في المغرب في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كهرماء" الذي يبعد 30 دقيقة عن مقر إقامة الفريق بالدار البيضاء.

ووصلت بعثة الأهلي مساء أمس الثلاثاء إلى المغرب استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايرز تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل.

وخضع وليد سليمان لجلسة استشفاء عن طريق أحد الأجهزة الطبية الحديثة في طائرة الفريق خلال رحلة الأهلي من القاهرة إلى المغرب أمس.

وحرص أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي، على خضوع وليد سليمان لهذه الجلسة العلاجية التى استغرقت قرابة 30 دقيقة؛ للمساعدة في البرنامج التأهيلي للاعب، للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، تمهيدا للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي على مشاهدة لقطات مجمعة لبطل جنوب إفريقيا خلال رحلة السفر؛ من أجل "مذاكرة" فريق كايزر تشيفز جيدا، والتعرف على نقاط القوة والضعف فيه.

كما تحدث مع جهازه المعاون في مقر إقامة الأهلي بالعاصمة المغربية الدار البيضاء؛ لمناقشة ترتيبات وبرنامج الفريق؛ استعدادا للنهائي الإفريقي.

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