نهائي إفريقيا - بعثة الأهلي تصل إلى المغرب

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 21:58

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب - أفشة

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى الدار البيضاء في المغرب استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

والتقى الأهلي مع كايزر تشيفز مرة واحدة في السوبر الإفريقي عام 2002 عندما فاز برباعية مقابل هدف.

والمرة الثانية ستكون مساء السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

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واصطحب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي 28 لاعبا لخوض المباراة. (تعرف على القائمة بالكامل)

ويلعب الأهلي نهائي إفريقيا للعام الثاني على التوالي بعدما واجه الزمالك في العام الماضي وفاز عليه بهدفين لهدف في استاد القاهرة.

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