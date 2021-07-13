احذر يا أهلي.. 3 طرق يسجل بها كايزر تشيفز ضد خصومه‎‎

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 20:27

كتب : FilGoal

الأهلي كايزر تشيفز

منذ بداية دور المجموعات، لعب كايزر تشيفز 10 مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم، سجل فيهم 10 أهداف.

لكن تلك الأهداف الـ 10 قادوه للنهائي، بفضل دفاعه القوي وقدرته على استغلال أقل الفرص ليحولها إلى أهداف.

على سبيل المثال، ضد سيمبا التنزاني في دور الثمانية من البطولة، لم يخلق الفريق سوى 4 فرص كبيرة ضد منافسه، ولكنه حول تلك الفرص إلى 4 أهداف.

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يمكن أيضا النظر لتلك الإحصائية بشكل آخر، فعندما سجل كايزر تشيفز 4 أهداف ضد سيمبا، سجلهم من 6 تسديدات فقط على المرمى.

ضد الوداد في ذهاب نصف النهائي، سدد مرة واحدة = هدف واحد، تأهل به الفريق إلى النهائي ليواجه الأهلي.

إذا، كيف يسجل كايزر تشيفز أهدافه؟

سرعات القادمين من الخلف

يملك لاعبو وسط كايزر تشيفز الهجوميين، سرعات خاطفة وقدرة على إنهاء الهجمات.

جملة كررها الفريق أكثر من مرة هذا الموسم، هو وصول الكرة لأحد المهاجمين، سواء سمير نوركوفيتش أو لياندرو كاسترو، قبل أن ينتظر قدوم أحد لاعبي الوسط الهجوميين مثل هابي ماشياني على سبيل المثال، ليخترق ويسدد.

أفضل مثال على تلك الجملة، هي هدف الفريق الثاني ضد بترو أتليتكو في دور المجموعات.

الكرات العرضية المتحركة والثابتة

لا يمكن التشديد بشكل كافي، على قوة كايزر تشيفز في الكرات العرضية الهجومية، سواء من المواقف الثابتة أو المتحركة.

أغلبية أهداف كايزر تشيفز في البطولة أتت من تلك المواقف، وهو ما تكرر ضد الوداد في دور المجموعات، وضد سيمبا، وضد بيترو أتليتكو كذلك.

يمرر لاعبو كايزر تشيفز حوالي 4 عرضيات ونصف بشكل سليم في المباراة الواحدة، واستغلوها لتسجيل 7 أهداف من الـ 10 الذين سجلوهم من بداية دور المجموعات.

نوركوفيتش.. أقل فرصة = هدف

يحول مهاجم كايزر تشيفز سمير نوركوفيتش أقل الفرص إلى أهداف.

المهاجم الصربي سجل 3 مرات في طريق وصول كايزر تشيفز للنهائي، وأغلى أهدافه بالطبع كان ضد الوداد في نصف النهائي.

بلغة الأرقام، لم يهدر نوركوفيتش سوى فرصتين كبيرتين، ويسجل هدفا كل 206 دقيقة في دوري الأبطال.

صاحب الـ 29 عاما يستغل الكرات العرضية وينهيها بشكل مميز، وسجل أهدافه الثلاثة من 12 فرصة لاحت له داخل مناطق جزاء الخصوم.

أهم ما يميز نوركوفيتش هو تعامله المميز مع الكرات العرضية وعدم الاحتفاظ الزائد بالكرة، دائما ما يقرر التسديد على المرمى ما يمنحه فرصا دائمة للتسديد.

الأهلي كايزر تشيفز دوري أبطال إفريقيا
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