أين هم الآن - نجوم الأهلي أمام كايزر تشيفز في سوبر إفريقيا 2002

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 19:18

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي - كايزر تشيفز 2002

يستعد الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي للمرة الثانية في تاريخه.

والتقى الأهلي مع كايزر تشيفز مرة واحدة في السوبر الإفريقي عام 2002 عندما فاز برباعية مقابل هدف.

والمرة الثانية ستكون مساء السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

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ويستعرض معكم FilGoal.com أين هم الآن، نجوم الأهلي في مباراة كايزر تشيفز عام 2002.

عصام الحضري

صاحب الهدف الأشهر في المباراة من المرمى للمرمى.

عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في مصر وإفريقيا الآن يعمل كمدرب لحراس مرمى نادي سيراميكا كليوباترا.

هادي خشبة

آخر منصب شغله كان نائب رئيس نادي بيراميدز.

أحمد السيد

بعد الاعتزال اتجه أحمد السيد للعمل في مجال وكلاء اللاعبين.

وائل جمعة

منذ سنوات ويعمل وائل جمعة كمحلل فني في قنوات (بي إن سبورتس).

أحمد أبو مسلم

المدرب العام لنادي بتروجت، ومحلل فني في قناة (TEN).

حسام غالي

بعد الاعتزال عمل حسام غالي في منصب مدير الكرة بنادي الجونة، والآن هو عضو لجنة شركة كرة القدم في النادي الأهلي.

جيلبرتو

آخر منصب شغله جيلبرتو نجم الأهلي السابق هو المدير الرياضي لنادي بريميرو دي أجوستو.

عادل مصطفى

المدرب المساعد في الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا.

سيد عبد الحفيظ

منذ سنوات طويلة ويعمل عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي.

رضا شحاتة

المدير الفني لنادي الجونة.

خالد بيبو

رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي.

إبراهيم سعيد

محلل فني في قناة (TEN).

شادي محمد

محلل فني في قناة (TEN).

وليد صلاح الدين

محلل فني في قنوات (أون تايم سبورتس).

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