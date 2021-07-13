سولشاير: راشفورد سيتقدم لتسديد ركلات الجزاء في يونايتد

يتوقع أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن لاعبه الإنجليزي ماركوس راشفورد لن يتأثر سلبا بإهداره لركلة ترجيح في نهائي يورو 2020 أمام إيطاليا في ويمبلي.

اصطدمت كرة راشفورد بالقائم، قبل أن ينقذ جيانلويجي دوناروما حارس إيطاليا ركلة من جادون سانشو وأخرى من بوكايو ساكا ليفوز المنتخب الإيطالي باللقب.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا متأكد من أن العديد من اللاعبين لا يريدون التقدم لتسديد ركلة ترجيح حاسمة".

وأضاف النرويجي "لذلك أعتقد أنه من سمات الشخصية الرائعة أن تقول إنني سأتعامل مع الأمر، قد تكون البطل أو الشخص الذي يهدر".

وأكمل "هذه هي كرة القدم. تتعلم منها وبالتأكيد تعود أقوى. أعلم أن ماركوس سيرفع يده ويقول إنه يريد أن يسدد ركلات الجزاء لصالحنا".

سولشاير كان سعيدا برؤية لاعبه لوك شاو يسجل الهدف الأول في المباراة النهائية.

وتابع "أنا سعيد جدا من أجل لوك، نحن نعلم كم هو موهوب ويمتلك المهارة العالية، لقد سدد الكرة بطريقة جيدة جدًا".

واستمر "من الواضح أننا نعرف الشعور الذي مر به المنتخب الإنجليزي بأكمله بعد المباراة، ركلة واحدة تقرر المصير كله".

موسم يونايتد المنصرم انتهى بشكل مماثل عندما خسر بركلات الترجيح في نهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال.

وأتم "كانت مباراة متساوية، ربما سيطرت إيطاليا على الاستحواذ قليلاً لكن عندما يتعلق الأمر بركلات الترجيحية، يمكن أن يحدث أي شيء، كما نعلم من مباراتنا الأخيرة".

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