نهائي إفريقيا - شادي محمد لـ في الجول: الأهلي يحتاج لثلاثي الوسط أمام كايزر تشيفز

أوضح شادي محمد قائد الأهلي السابق رأيه في الطريقة الأنسب للأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز كما تحدث عن ذكرياته للمباراة التي جمعت الفريقين عام 2002 في السوبر الإفريقي.

الأهلي يخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة التي تقام بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

FilGoal.com تواصل مع نجوم الأهلي السابقين لسؤالهم كيف يلعب الفريق الأحمر هذه المباراة، وما هي الأمور الذي يجب على بيتسو موسيماني الحذر منها قبل مواجهة بطل جنوب إفريقيا.

أكرم توفيق أم محمد هاني؟

أجاب شادي محمد لـFilGoal.com على سؤال من يشغل الجبهة اليمنى للأهلي أمام كايزر تشيفز قائلا: " من الأفضل أن يبدأ أكرم توفيق لأن لديه حساسية المباريات ويجيد الشقين الدفاعي والهجومي، محمد هاني شارك لدقايق قليلة بعد غياب طويل".

ثلاثي وسط أم ثنائي؟

أضاف شادي محمد "أفضل البدء بالثلاثي حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، امتلاك وسط الملعب مهم مع غلق المساحات أمام كايزر تشيفز".

وتابع "التنوع الذي يقدمه هذا الثلاثي مهم للغاية، وجودهم سيكون بمثابة احترام للخصم كما حدث مع الترجي ولابد من فعل المثل مع كايزر تشيفز".

كيف يتغلب الأهلي على التكتل الدفاعي المتوقع لـ كايزر تشيفز؟

أكمل شادي محمد "الأهلي يمتلك أفضلية فنية وتنوع في اللعب، وقادر بأسلحته المختلفة على فك هذه التكتلات واخترفي مدافعي الخصم. سرعة نقل الكرة وغزارة التمرير والتصويب بشكل مفاجئ كفيلة بفك هذه التكتلات".

ماذا عن مرتدات كايزر تشيفز المتوقعة؟

وتابع شادي محمد "لابد أن يكون هناك حذر من ذلك واحترام قدرات المنافس الذي جعلته يصل للمباراة النهائية، على اللاعبين اليقظة حتى النهاية والتحدث مع بعضهم البعض باستمرار وعدم ترك أي مساحة للاعبي الخصم".

حدثنا ذكرياتك في مباراة 2002 بين الأهلي وكايزر تشيفز

قال شادي محمد عن المباراة: "بالتأكيد السوبر الإفريقي له مكانة خاصة في قلبي وهناك تشابه في بعض الظروف مع الوقت الحالي من حيث تفوق الأهلي وصحوة أندية جنوب إفريقيا".

وأضاف "لعبت بطولة إفريقيا مصابا وحتى قبل يومين من مباراة كايزر تشيفز كانت قدمي في الجبس ولم يكن في حساباتي التواجد في اللقاء وكنت أجهز نفسي لمشاهدة المباراة من المدرجات".

وتابع "فوجئت بمانويل جوزيه يضمني للقائمة وسط دهشتي ودهشة الجميع ثم تفاجأت مجددا بوجودي في قائمة المباراة، لم يتوقع أحد مشاركتي ولكن جوزيه دفع بي في الربع ساعة الأخيرة وفي اليوم التالي عقد اجتماعا مع اللاعبين وتطرق للحديث عني وأنه قرر إشراكي للحصول على مكافأة الفوز كاملة لأنني تحاملت على نفسي كثيرا ولعبت مصابا لهذا أراد أن يكافئني".

واستكمل عن هدف الحضري "لم يتوقع أحد أن يسجل الحضري هذا الهدف، تواجد الجماهير بهذا العدد كان يدفعنا لالتهام أي منافس".

وفي النهاية اختار شادي محمد تشكيل الأهلي لنهائي إفريقيا كالآتي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية.

الهجوم: محمد مجدي أفشة – محمد شريف – طاهر محمد طاهر.