قائمة النهائي – 28 لاعبا يسافرون مع الأهلي إلى المغرب.. وانضمام سليمان ومحمد محمود ونيدفيد

فضل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي اصطحاب كل لاعبيه، المتاحين وغير المتاحين، إلى المغرب، لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز، يوم السبت المقبل.

وتتحرك بعثة الأهلي إلى المغرب بعد ساعات لخوض المباراة التي يطمح فيها الأحمر لحصد لقبه الثاني على التوالي، والعاشر إجمالا، لحساب البطولة القارية.

وضمت قائمة الأهلي المصاب وليد سليمان، وكذلك غير الجاهزين محمد محمود وكريم وليد "نيدفيد".

وأتت قائمة الأهلي كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: محمود وحيد – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – سعد سمير – علي معلول – محمد هاني

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – كريم وليد "نيدفيد" – محمد محمود – أكرم توفيق – وليد سليمان – حسين الشحات

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – مروان محسن – محمد شريف – صلاح محسن – والتر بواليا – طاهر محمد طاهر – جونيور أجايي

ولا يغيب من لاعبي الأهلي سوى ناصر ماهر وأحمد رمضان "بيكهام"، اللذان انضما للمنتخب الأولمبي.