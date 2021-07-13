قائمة النهائي – 28 لاعبا يسافرون مع الأهلي إلى المغرب.. وانضمام سليمان ومحمد محمود ونيدفيد

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 13:14

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

بيتسو موسيماني - الأهلي والزمالك

فضل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي اصطحاب كل لاعبيه، المتاحين وغير المتاحين، إلى المغرب، لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز، يوم السبت المقبل.

وتتحرك بعثة الأهلي إلى المغرب بعد ساعات لخوض المباراة التي يطمح فيها الأحمر لحصد لقبه الثاني على التوالي، والعاشر إجمالا، لحساب البطولة القارية.

وضمت قائمة الأهلي المصاب وليد سليمان، وكذلك غير الجاهزين محمد محمود وكريم وليد "نيدفيد".

أخبار متعلقة
مران الأهلي – انتظام لطفي ومعلول يكتفي بجلسة في الجيم.. ودخول الفقاعة مباشرة بعد الوصول للمغرب "الأهلي محمي.. وما حدث في دوري الشباب مثير للسخرية" عاشور يوضح: لماذا احتسب هدف الأهلي الثالث ضد المقاصة لـ شريف.. وقرار اللجنة الفنية

وأتت قائمة الأهلي كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: محمود وحيد – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – سعد سمير – علي معلول – محمد هاني

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – كريم وليد "نيدفيد" – محمد محمود – أكرم توفيق – وليد سليمان – حسين الشحات

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – مروان محسن – محمد شريف – صلاح محسن – والتر بواليا – طاهر محمد طاهر – جونيور أجايي

ولا يغيب من لاعبي الأهلي سوى ناصر ماهر وأحمد رمضان "بيكهام"، اللذان انضما للمنتخب الأولمبي.

كايزر تشيفز الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا نهائي إفريقيا قائمة الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
طارق السيد مديرا فنيا للترسانة 26 دقيقة | مصر
سولشاير: راشفورد سيتقدم لتسديد ركلات الجزاء في يونايتد 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نهائي إفريقيا - شادي محمد لـ في الجول: الأهلي يحتاج لثلاثي الوسط أمام كايزر تشيفز ساعة | دوري أبطال إفريقيا
اختبر معلوماتك – إلى أي مدى تتذكر نجمة الأهلي الرابعة؟ ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بعثة مصر في طوكيو تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا ساعة | طوكيو 2020
في بيان رسمي.. بيريز يرد على أزمة تسريبات إهانة كاسياس وراؤول ساعة | الدوري الإسباني
تصاعد أزمة منع جالاتاسراي من دخول اليونان "تعصب وتعسف ومعاملة سيئة" 2 ساعة | المحترفون
قائمة النهائي – 28 لاعبا يسافرون مع الأهلي إلى المغرب.. وانضمام سليمان ومحمد محمود ونيدفيد 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 3 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 4 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021
قد ينال إعجابك