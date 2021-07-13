لاعب كايزر تشيفز: التتويج بدوري الأبطال قد يكون هدية الله لنا بعد مرورنا بأوقات عصيبة

يعتقد دوميساني زوما لاعب وسط كايزر تشيفز أن محاولة التتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي قد يكون هدية الله للفريق الجنوب إفريقي بعد مروره بأوقات عصيبة.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وقال زوما في تصريحات نشرها موقع IOL: "نؤمن بأن هذه البطولة قد تكون هدية من الله لنا، لقد مر الفريق بأوقات عصيبة، لكن لا يمكننا الاعتراض على أقدار الله".

وأضاف "يبدو أن هذا هو الوقت المناسب لكايزر تشيفز للفوز بهذه البطولة".

وأردف "سنقاتل من أجل بعضنا البعض ونلعب النهائي بنفس روح الفريق. سنلعب من أجل الجميع، الجماهير، عائلاتنا، النادي ورئيس مجلس الإدارة".

وتابع "لم تكن هناك أي مباراة سهلة في هذه الرحلة حتى النهائي، منذ الدور التمهيدي".

وأكمل "أنا سعيد لأننا تمكنا من الوصول إلى النهائي، لم يكن الأمر سهلاً. كان الضغط هائلاً، خاصة بالنظر إلى صعوبة الأمور بالنسبة لنا في الدوري".

وواصل "أحد أهم أسباب نجاحنا في هذه الرحلة هو أن معظم الفرق التي واجهناها كانت تظن أننا الجانب الأضعف، لكننا كنا نعلم ما نحن قادرون عليه، لذلك كنا متحمسين لتقديم 100٪ من مجهودنا في كل مباراة لعبناها، حتى لو لم تكن النتائج كما أردنا".

ووصل كايزر تشيفز لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وتفوق الفريق الجنوب إفريقي على الوداد المغربي في نصف النهائي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلي للنهائي بالفوز على الترجي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

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الأهلي هو حامل لقب البطولة وصاحب الرقم القياسي في التتويج بها برصيد 9 بطولات.

ويسعى كايزر تشيفز لأن يصبح ثالث فريق جنوب أفريقي يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا بعد أورلاندو بايرتس في 1995 وماميلودي صنداونز في 2016.