مران الأهلي – انتظام لطفي ومعلول يكتفي بجلسة في الجيم.. ودخول الفقاعة مباشرة بعد الوصول للمغرب

انتظم علي لطفي، حارس مرمى الأهلي في تدريبات حراس المرمى، خلال مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وأدى علي لطفي جلسة استشفائية في الجيم، صباح اليوم، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية لحراسة المرمى بقيادة يانكون ميشيل، مدرب الحراس.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، إن علي لطفي، شارك في تدريبات الحراس بشكل طبيعي اليوم، بعد تعافيه من آلام الشد في العضلة الأمامية.

وأكد أبو عبلة أن علي لطفي سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق بداية من الغد في المغرب.

واستأنف الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة المقاصة الماضية في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، عصر اليوم في طريقها إلى المغرب؛ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفي نفس الإطار، اكتفى والتر بواليا، مهاجم الفريق بأداء جلسة تدريبات منفردة في الجيم على هامش المران الجماعي.

وقال أبو عبلة إن بواليا خضع لأشعة على الركبة يوم السبت الماضي كشفت أنه يعاني من التهاب بسيط في أوتار الركبة.

وأوضح أبو عبلة أن بواليا، أدى برنامجا تدريبيا وعلاجا طبيعيا بشكل منفرد، وسوف يشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق بدءا من غدا الأربعاء.

وكذلك، كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أن علي معلول، ظهير أيسر الفريق، قد اكتفى بأداء جلسة في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق،حيث أوضح أن معلول قام بذلك الإجراء لتخفيف الحمل التدريبي، وفقا لما يحدده الجهاز الفني لبعض اللاعبين، مشيرا إلى أن اللاعب جاهز بدنيا وفنيا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

ومن المقرر، أن تدخل بعثة الأهلي فقاعة طبية فور الوصول إلى المغرب؛ وذلك استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أبو عبلة أنه تم التنسيق مع سيد عبد الحفيظ، بشأن إجراءات إقامة الفريق في المغرب داخل الفقاعة الطبية، وكذلك كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.