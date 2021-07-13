مصدر بـ الرجاء لـ في الجول: العين الإماراتي قدم عرضا لضم هدف الزمالك

كشف مصدر بنادي الرجاء المغربي أن نادي العين الإماراتي، تقدم بعرض لشراء الكونغولي بن مالانجو، مهاجم الفريق.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن اهتمام باتريس كارتيرون بالمهاجم الكونغولي. (طالع التفاصيل)

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "العين الإماراتي قدم عرضا لضم مالانجو، مقابل 3 مليون دولار للرجاء".

وأوضح "أجلنا كل التفاوض، حتى نهاية الدوري المغربي".

وتنتهي منافسات الدوري المغربي بعد 4 جولات، ويحتل الرجاء بطل بطولة الكونفدرالية الإفريقية المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن الوداد الذي يحتاج نقطة وحيدة لحسم البطولة.

المهاجم صاحب الـ 27 عاما انتقل من مازيمبي الكونغولي للرجاء قبل موسمين.

وسجل مالانجو 22 هدفا في 38 مباراة مع الوداد هذا الموسم.