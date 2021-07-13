حوار – كارتيرون.. عن موسيماني والتحكيم وشيكابالا و"شعرت بالرغبة للعودة لـ الزمالك في هذه اللحظة"

يرى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أنه لا يوجد فارق كبير بين الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني، وتحت قيادة مدربه السابق ريني فايلر، رغم تشديده على احترامه الكبير للمدرب الجنوب إفريقي.

المدرب الفرنسي تحدث في حوار مطول مع قناة أون تايم سبورتس، يمكنكم مطالعة جزءه الأول من هنا. (طالع التفاصيل)

وفيما يلي، تصريحات كارتيرون..

الدوري والأهلي

"بالطبع أفتقد جمهور الزمالك. أتمنى أن أراه مثلما رأيته في مباراة ربع النهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي ضد الترجي، وفي السوبر المحلي ضد الأهلي. هم يصنعون الفارق لكننا في ظروف صحية صعبة أتمنى تحسنها".

"حدثت مناقشة مع رئيس النادي حسين لبيب والذي يحترم رأيي. تأجيل مبارياتنا في الدوري كان أمرا جيدا، لكي يتمكن الاهلي من تقليص الفارق في عدد المباريات".

"تأجيل مباراة غزل المحلة قبلها بـ 24 ساعة تسبب في حالة من عدم الاستقرار، ولكنها ليست مشكلة كبيرة".

"المنافسة مع الأهلي ستستمر حتى النفس الأخير في الدوري، أبلغ اللاعبين دائما أن المنافسة صعبة أمام فريق من الأقوى في إفريقيا وسيلعب نهائي البطولة بعد أيام".

"التحكيم في مصر هو الأفضل في إفريقيا".

"أفضل لاعبين في الأهلي؟ لا يمكن أن أحدد. لقد فازوا في مباراة ضدنا وتعادلنا في الأخرى. الأمور كانت متوازنة في مباراة الدور الثاني. تحسننا على المستوى الفني في الأيام الماضية".

"موسيماني مدير فني كبير. أعرفه جيدا وواجهته عندما كنت في مازيمبي وهو في صنداونز. يقوم بعمل رائع في الأهلي وحصد الكثير من الألقاب. أحاول فهم استراتيجيته، ولدي رغبة دائمة في التغلب عليه ولكنني أحترمه كثيرا".

موسيماني وفايلر وشيكابالا

"لا يوجد اختلاف كبير بين الأهلي مع ريني فايلر ومع بيتسو موسيماني. الأهلي كان سيتوج بالألقاب أيضا مع فايلر، وأظن أن لو كان استمر فايلر كان سيفوز بدوري أبطال إفريقيا كذلك".

"شيكابالا يذكرني بآريين روبن، لأنه يتنبأ بما سيفعله المدافعين أمامه وأي مدافع سيجد صعوبة أمامه. أقدر موقف الأهلي من الشتائم التي تعرض لها شيكابالا لأن تلك هي الروح الرياضية".

"نجم مثل شيكابالا دائما يكون تحت ضغوط. أقدر كذلك وقوف موسيماني معه ضد بعض المضايقات التي تعرض لها".

"مستوى كهربا كان أفضل حينما كان يلعب في السعودية، هو لاعب مهاري وجوكر".

"أفشة لاعب مميز بالطبع، أي لاعب يفاوضه للأهلي أو الزمالك يهتم به النادي الآخر بشكل طبيعي، وانضمامه للأهلي منح الفرصة للاعبين جيدين للانضمام للزمالك".

"بيراميدز لديه الإمكانيات لينافس الأهلي والزمالك ويستطيع دفع أموال أكثر منهما. في الدوري 3 فرق يمتلكون ميزانيات كبيرة لكن هناك أندية جيدة جدا في الدوري".

"في الأهلي اعتمدت تجربتي على الكثير من الأشياء. لعبنا مباريات في ظروف وتوقيتات صعبة، أعطيت كل ما استطعت أن أعطيه للأهلي وبذلت قصارى جهدي وقمت بعمل جيد".

الزمالك والعروض و"أردت العودة في هذه اللحظة"

"سعيد جدا بوجودي في الزمالك، الجميع يشجعني هنا. أدرب الأهلي مرة أخرى؟ سأظل في الزمالك".

"تلقيت العديد من العروض لكنني لدي الفرصة في تدريب ناد كبير مثل الزمالك. الموضوع ليس ماديا، أنا أريد أن أنجح في الزمالك. لدي النية أن أظل في الزمالك وأساعد الفريق".

"خسارة الزمالك لدوري أبطال إفريقيا ونصف نهائي كأس مصر آنذاك، كل تلك الأمور أعطتني رغبة في العودة للزمالك. لو لم يحدث ذلك لما عرض علي الفريق العودة لتدريبه مرة أخرى".

"أقوى فريق قابلته في الدوري غير الأهلي؟ المصري وفي تلك المباراة كنت فخور جدا باللاعبين، وكذلك طلائع الجيش والإسماعيلي في مباراة كأس مصر".

"أرشح أوباما للانضمام للمنتخب الوطني. مستواه يؤهله لذلك. أوباما لم يحصل على فرصة مع المنتخب ولكنه لاعب هجومي ولم يتم اختباره بشكل كافي وأظن أنه سيكون إضافة".

"دائما ما نكون أكثر قسوة مع اللاعبين الذين نشأوا في النادي، إذا قارننا أرقام أوباما بأقرانه في الأندية الإفريقية ستجدون أنه متفوق".

"دجلة أعاد عصام الحضري للمنتخب رغم كبر سنه، وأتمنى تكرار الأمر مع محمد عبد الشافي".

"الأهلي أقوى بكثير من كايزر تشيفز. من الصعب التنبؤ بالنتيجة".

"الدوري المصري أصعب كثيرا من دوري أبطال إفريقيا. في الدوري يجب الحفاظ على المستوى لفترة طويلة أما دوري أبطال إفريقيا فمبارياتها أقل".

"مصطفى فتحي يقدم موسما رائعا مع سموحة لكن من الصعب الإجابة على عودته في الموسم المقبل. عودته واردة بكل تأكيد".

"مصطفى محمد يمكنه اللعب في أكبر الدوريات الأوروبية".