حوار - كارتيرون: ساسي سيندم ومهتمون بـ رمضان.. نهائي إفريقيا كان ليتغير بوجودي

شدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن فرجاني ساسي سيندم بعد الرحيل من الزمالك، مشيرا إلى أهمية اللاعبين محمود عبد الرازق "شيكابالا" وطارق حامد في القلعة البيضاء. أوضح اهتمامه برمضان صبحي، وتحدث في ملفات أخرى.

وتحدث كارتيرون في حوار مطول لقناة أون تايم سبورت، جاء فيه:

هل أنت من أنصار المدرسة الدفاعية أم الهجومية؟

هذا السؤال صعب الإجابة عليه فهو محل نقاش، إذا كنت مثل بيب جوارديولا على سبيل المثال ومعي 200-300 مليون يورو لشراء اللاعبين وقتها سيكون أمامي الكثير من الحلول. المهم أن تجعل فريقك تنافسيا، في بعض الوقت لا يكون لديك الموارد الكافية لتلعب كرة هجومية فهذا الأمر يعتمد على توفر الموارد مع أمور أخرى تكون في الحسبان.

كيف كانت تجربتك بتدريب الأهلي والزمالك؟

يجب أن أشكر نادي وادي دجلة فلقد منحوني الفرصة لإثبات نفسي هنا في مصر، استطعت حينها بناء فريق لم يهزم في 20 مباراة واحتلوا مركزا مميزا وقدموا مباريات كبيرة في الدوري. كمدرب كان لديّ خبرة مع المباريات الإفريقية وكنت محظوظا بتدريب أكبر فريقين في مصر وإفريقيا وأنا فخور جدا بذلك.

هل كانت فترتك الأولى في الزمالك مستقرة؟

مررت بالعديد من الظروف الجيدة في الناديين وبالنسبة للأهلي ففريق الأهلي حينها كان منظما جدا، الآن أشعر أن السيد حسين لبيب رئيس النادي يريد أن يضع الفريق في مكانة أفضل وأن يقوم بالمنافسة أكثر فأكثر على جميع البطولات رغم وجود العديد من المشاكل وما لفت نظري أثناء تدريبي للناديين هو مستوى التنظيم بالنسبة للاعبين والإدارة.

هل كانت الأمور ستتغير إن كنت موجودا مع الزمالك في نهائي إفريقيا الأخير أمام الأهلي؟

لا أريد أن أكون متكبرا ولكنني سأجيب بنعم.

كيف كان شعورك أثناء مشاهدة نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك؟

لأكون صريحا معك لم أشاهد المباراة على الهواء المباشرة لأن هذا الأمر صعب جدا بالنسبة لي، شاهدتها بعد ذلك عندما انتهت حالة الحزن من قبل اللاعبين لأنه بالطبع كان أمرا صعبا عليهم وأنا أعلمهم جيدا وكذلك الجماهير وأنا بالطبع كنت حزينا جدا.

ما هي أسباب فوز الأهلي وهزيمة الزمالك في رأيك؟

اعتقد لو أنني كنت أدير هذه المباراة لم أكن لأعطي الفريق راحة تماما وكنت سأستغل فترة التوقف الدولي لإقامة معسكر مغلق وأتجنب هذه الفترة الحرجة لجائحة كورونا لكي لا يحدث ما حدث بغياب بعض اللاعبين وعدم اللعب بالتشكيل الكامل وعلى الجانب الآخر الأهلي لعب بفريق كامل ولم يعان مثل هذه الغيابات.

بين الأهلي والزمالك والتعاون، ما هو أكثر ناد شعرت فيه بالارتياح؟

النادي الذي شعرت فيه بالارتياح أكثر هو الزمالك فأنا هنا يتم احترامي ومعاملتي بطريقة متميزة واعتقد أن نادي الزمالك هو أكثر ناد يناسب شخصيتي وبالتأكيد لديّ عيوب ولكن هناك مميزات أيضا. اعترف أنني أقوم بتدريب ناد به شغف كبير ومن خلال متابعتي للأمور أحسست أن الشغف بالنادي هنا مثل البركان الذي ينفجر وأنا سعيد جدا كوني أدرب هذا الفريق المتميز في الدوري الأقوى داخل قارة إفريقيا.

هل أنت مدرب يقبل التحدي والمخاطرة؟

نعم بالطبع، الأمر يختلف بين كونك لاعبا ومدربا. في بعض الأحيان يتوجب عليك القيام بالاختيار الصعب، أنا دائما أقوم باختياراتي حسب التحليلات والشعور الذي أشعر به. التحديات صعبة مع وجود فرق صعبة هنا في الدوري المصري مثل الأهلي وهو بطل إفريقيا ولكن في النهاية هو أمر رائع أن أساعد الزمالك في استعادة مكانته.

لماذا اخترت العودة للزمالك في هذا الوقت الصعب؟

توجب أن أفكر لثانيتين فقط لأعود للزمالك، لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لي عندما غادرت الفريق في المرة الأولى. الجميع كان يقول إنني تركت الفريق في وقت صعب ولم يكن يتبقى سوى أسبوعين قبل البطولة. بالطبع كان الأمر مؤلما بالنسبة لي عندما غادرت الفريق ولكن كان يجب أن أعيد ترتيب أفكاري.

عدت للعمل ولخلق تاريخ جديد مع نادي الزمالك، لا أريد أن أفكر بشكل سلبي ولكن الأمور كانت جيدة بالنسبة لي في السعودية وكان لدينا فريق دفاعي قوي جدا. عندما تكون شغوفا وتحب أحد الأندية فعليك التفكير كثيرا وأنا أعشق نادي الزمالك، انتهزت تلك الفرصة وكنت أريد أن أثبت للجميع أنني لم أرحل عن الزمالك بسبب الأموال ولكن كما تعلمون فأنا راتبي في الزمالك أقل بكثير من التعاون.

حدثنا عن شعورك وقت مساندة جماهير الزمالك لك من المباراة الأولى بعد العودة

شعرت بعديد الأحاسيس فلقد أحسست أن هناك الكثير من الجماهير سعداء بعودتي وهذا أمر أسعدني كثيرا. كنت معتمدا على ثقة الجماهير وشغفهم بكرة القدم وأن هناك تحديا جديدا يجب أن أخوضه.

الزمالك امتلك أفضل اللاعبين في آخر ثلاث سنوات ولكن الأهلي هو من يحسم البطولات فلماذا؟

بالطبع لدينا العديد من اللاعبين المميزين ولكن الأهلي يمتلك لاعبين أقوياء، نلعب في العديد من البطولات وأريد أن أقول أيضا أن الفريقين في نفس المستوى الفني. الأهلي لديه استقرار مما يجعل الفريق قادرا على التطور بنسبة 100% وهذا ما نتمناه هنا في الزمالك أن يتمتع اللاعبون بمزيد من الاستقرار لتحقيق النتائج الإيجابية وهو ما علينا فعله في الفترة القادمة للفوز بالبطولات.

المشكلة تأتي عند المدرب دائما عند وجود نقص أو زيادة في اللاعبين، الجميع يتساءل متى يكون هناك حارس مرمى ثابت في الزمالك؟ وهل أنت من أنصار تثبيت مركز حارس المرمى؟

بالطبع في كل فريق هناك العديد من اللاعبين الذين يتواجدون في نفس المركز وأنا سعيد لوجود العديد من حراس المرمى المميزين ولكن الأمر في النهاية بمثابة التحدي، قلت في اجتماعي مع الحراس أن هناك تحديا بينهم جميعا وسألتهم إن كانوا يقبلون هذا التحدي. قلت لهم إن وافقتم على ذلك فلا أريد أن يشتكي أحد بعد ذلك وإذا لم يوافق أحد فعليه الرحيل.

هل تتفوق على الأهلي في مركز حراسة المرمى؟

"نحن محظوظون لوجود ثلاثة حراس كبار مع الزمالك ويمكن أن نضيف أيضا محمد صبحي الحارس الرابع المعار للاتحاد السكندري، إنه حارس رائع وسيساعدنا في المستقبل".

من يمكنه أن ينافس محمد الشناوي في حراسة مرمى منتخب مصر؟

لدينا حراس على أعلى مستوى ولكن أعتقد أن محمد صبحي هو من سينافس في المستقبل وأعتقد أنه سيكون حارس مرمى المنتخب القادم.

هذا بالنسبة للمنتخب الأولمبي، فهل ترى أن هذا سيحدث في المنتخب الأول أيضا؟

أنا لست مدرب منتخب مصر، يمكن أن يكون لديه اختيار آخر ولكن أنا لا يمكنني التنبؤ بمن سيصبح الحارس الأول فهذا أمر يعود للمدرب.

هل يمكن أن يعود محمد صبحي للزمالك على حساب أحد الحراس الحاليين؟

نعم بالطبع تلك الفكرة مطروحة، عندما عدت إلى النادي كان الأربعة حراس متواجدين في التدريب. سيعود للفريق الموسم المقبل.

هل أعددت البديل لرحيل فرجاني ساسي قبل إعلانه؟

نعم فلقد شعرت في الأسابيع الأخيرة بأن فرجاني ساسي اقترب من الرحيل، علمت أن مع المحامي الخاص به وضعوا النادي أمام فيفا. كنت أعددت نفسي لهذا الأمر وللأسف علينا أن ننهي الموسم بدون فرجاني ساسي ولم يكن لدينا خيار آخر ولكنني متأكد أنه حال انتهاء الدوري في موعده الأصلي في نهاية يونيو كنت واثقا بأن ساسي لن يرحل حتى نهاية الموسم. يمكنني وصف ما حدث أنها استراتيجية من وكيل اللاعب لضغط على النادي لأننا في فترة تريد الأندية التعاقد مع اللاعبين وعندما ننهي الموسم سيكون الوقت قد تأخر للتوقيع مع أندية أخرى.

هل أخبرك فرجاني قبل رحيله لمعسكر تونس بأنه لن يعود؟

"لم يخبرني بهذا الأمر مباشرة، لقد ذهب فقط للمشاركة مع منتخب بلاده".

كمدير فني وعلاقة إنسانية بغض النظر عن الاحتراف، هل أنت راض عن رحيله؟

كما تعلم نحن الآن في عالم كرة قدم متطور وهناك أهمية كبيرة لوكلاء اللاعبين، أنا حزين جدا بالنسبة لفرجاني لأن الجماهير أيضا كانت تعشقه هنا وكنت أرغب أن ينهي الموسم مع الفريق. إنه أمر مؤسف بالطبع أن يرحل قبل نهاية الدوري وأن لا يشارك في المباريات الأخيرة والتي هي مهمة للغاية. أعتقد أنه سيندم على رحيله في هذا الوقت من الموسم.

هل يمكن أن يقرر فرجاني ساسي العودة للزمالك؟

إنه سؤال صعب جدا أن أجيب عليه فليس من المنطقي بعد تداول الأمر إعلاميا، لا أعلم كيف سيقرر العودة بعد تلك المشاكل ولكن بكل صراحة لا أعتقد أنه سوف يعود مرة أخرى.

إمام عاشور هو بديل فرجاني ساسي؟

نعم هو بديله الطبيعي، لا يزال شابا ولديه مهارات قوية وهو لاعب مختلف ولكن على أي حال هو لاعب سنستفيد منه في المستقبل وأنا أقدره كثيرا.

ما رأيك في شيكابالا وما يقدمه هذا الموسم؟ كم عدد المواسم الذي يمكن أن يلعب فيها مستقبلا معك؟

شيكابالا لاعب استثنائي، في فريق مثل الزمالك ومع لاعب مثل شيكابالا لن نسأل أنفسنا كم مباراة يمكن أن يلعب وكم من الوقت يمكن أن يبقى فطالما كان في مستوى بدني جيد فهو يستطيع الاستمرار وخوض جميع المباريات أيا كان المنافس ويستطيع أن يصنع الفارق أيضا، ليس لديه مثيل في عديد الأمور الفنية مثل التمرير والتسديد فهو لاعب قوي.

هل يستطيع أن يلعب 90 دقيقة؟

"يستطيع بالطبع ولكن ليس كل ثلاثة أيام".

الجميع يفكر أيهما أفضل أن يكون أساسيا أم يكون حلا بديلا في حال عدم قدرته على لعب المباراة كاملة؟

"هذا يعتمد على الفترات، هناك مباريات أفضل أن يبدأ فيها شيكابالا وأوقات أخرى أفضل أن أحافظ عليه ليكون بديلا ويشارك أثناء المباراة. ليس هناك ثوابت لذلك".

هل تحدثت مع الإدارة عن احتياجك لأشرف بنشرقي مستقبلا؟

ما حدث مع فرجاني ساسي يجعلنا نعيد النظر في كيفية إدارة الأمور بشكل أفضل في المستقبل فعندما يقترب اللاعب من نهاية عقده فمن الطبيعي أن يقوم ناد آخر بالتعاقد معه في الستة أشهر الأخيرة لتعاقده وعندما نتحدث مع فرجاني ساسي قبل أسابيع من نهاية عقده فها أمر متأخر. تحدثت أنا وحسين لبيب مع محمود حمدي "الونش" وقام بتجديد تعاقده وكذلك أحمد سيد "زيزو". يجب علينا أن نتطرق لموضوع تجديد بنشرقي من الآن قبل عام على نهاية التعاقد.

ماذا عن احتياجاتك للموسم الجديد؟ كم عددها وهل حددتها مع الإدارة؟

نعم بالطبع حددناها، رئيس النادي لديه رؤية دائما لهذه الأمور ويحاول استباق الأحداث دائما. فكرنا أن يكون لدينا قوام قوي للفريق في الموسم المقبل وقد عملنا بقوة للتدعيم، إذا كان سينضم لنا لاعبون جدد فيجب أن يستحقوا اللعب للزمالك وأن يكون لديهم الموهبة الكافية لينافسوا على جميع البطولات.

هل لديك مشكلة في خط الهجوم؟ تحتاج لمهاجم أو اثنين؟

نعم، هناك من سيعود لشغل المراكز الهجومية وهم لاعبون ممتازون. لكي نستطيع الفوز بالمباراة يجب أن يكون دفاعنا قويا أيضا.

هل سيستمر مروان حمدي مع الفريق أم سيخرج للإعارة؟

مروان جاء في وقت صعب جدا بعد رحيل مصطفى محمد، فكرة التخلي عنه وعدم مساعدته بالطبع غير مطروحة ولكن الموسم القادم سوف يشهد منافسة في مركز الهجوم بشدة.

هل يمكن أن يكون سيف الجين الجزيري ضمن أفضل المهاجمين الموسم المقبل أم ما زال يحتاج لبعض الوقت؟

يمكنه أن يحدث الفارق وأود أن يستمر مع الفريق لأنه يتحسن تدريجيا، الموسم القادم سيكون هناك العديد من اللاعبين في خط الهجوم وسيكون التنافس قويا.

الكل يرشح طارق حامد على أنه الأفضل في الدوري المصري وكذلك تشكيل المنتخب، كيف تعلق على ذلك؟

طارق حامد قائد حقيقي وأنا أسميه الأسد لأنه يظهر مستوى ذهنيا أثناء التدريبات والمباريات كلاعب كبير فوجوده في الملعب يؤثر بالطبع بالإيجاب على جميع اللاعبين. هو لاعب هام في التشكيل وأنا سعيد جدا أنه لم يشارك في الأولمبياد لأننا نحتاجه في هذه الفترة ويحتاج هو أن يأخذ قسطا من الراحة لكي يواصل معنا الموسم ثم المنتخب المصري.

ماذا عن خط الدفاع في وجود الونش ومحمد عبد الغني ومحمود علاء، هل تحتاج صفقات أخرى؟

ليس بالضرورة القصوى فنحن لدينا خط دفاع قوي ولاعبون مستواهم يتحسن أكثر فأكثر. المدافعون يبذلون قصارى جهدهم لذلك لا أحتاج البحث عن مدافعين جدد.

هل تتدخل في الأمور المادية لصفقات الزمالك؟ هناك حديث عن تفاوت بين اللاعبين قد يؤثر على الفريق

رئيس النادي شخص متميز ومنذ قدومه يبذل جهدا كبيرا مع العاملين معه في هذا الأمر، أركز فقط على الأمور الفنية.

كيف يؤثر التغيير الإداري عليك؟ هل تستطيع فصل الفريق عن ذلك؟

كما قلت رئيس النادي يبذل الكثير من الجهد وأنا سعيد لأنني أرى الأمور تتغير إلى الأفضل، أتمنى أن يكون هناك استقرار كامل في الفترة المقبلة.

الأهلي والزمالك استفادا من الإعارات في وقت سابق، هل يمكن أن نرى بعض الشباب يخرجون للإعارة الموسم المقبل مثل أسامة فيصل أو سيف جعفر؟

الهدف الرياضي الأكبر هو استقرار الفريق وهذا يأتي من الحفاظ على العناصر الهامة للفريق والهدف الثاني هو أن تسمح للشباب بالتطور بطريقة تدريجية لمساعدة الفريق ثم جلب لاعبين من ذوي المهارات والموهبة لتقوية الفريق.

اليوم لدينا الكثير من اللاعبين في المران ولكنني دائما أحتاج أن أقيمهم وأنا منبهر بأداء الشباب في الزمالك، لا يمكن أن يكون هناك لاعب في الزمالك يمر عليه ستة أشهر دون لعب مباراة واحد فإذا كان لديك شباب لا يلعبون مباريات فستجد صعوبة في اتخاذ القرار من سيبقى ومن سيرحل.

من سيفوز بالدوري هذا الموسم؟

من الصعب التنبؤ بهذا الأمر، عندما عدت هنا سألت نفسي لماذا يفوز الأهلي بالبطولات بطريقة مستمرة؟ آخر لقب دوري للزمالك كان عام 2015 وكان معدل نقاط الفريق 2.28 نقطة في المباراة، هذا الموسم المعدل هو 2.26 نقطة وهذا قريب من معدل آخر فوز لنا بالدوري. هل سيكون كافيا؟ لا يمكنني التنبؤ فما زال هناك أكثر من مباراة مؤجلة للأهلي وإن فاز بها سيتقدم علينا بنقطتين.

تقدمنا كثيرا في آخر ست مباريات ولكن الأهلي فريق قوي يمكنه الفوز بكل مباريات لذلك علينا الانتظار لنرى ما سيفعل في مبارياته المؤجلة قبل السباق النهائي. سنبذل قصارى جهدنا للفوز بهذه البطولة.

كيف هي علاقتك مع أسامة نبيه؟

العلاقة جيدة، أنت تعلم عندما يكون لدينا جهاز فني جديد فمن الطبيعي ان يكون هناك تغيرات. استطعنا أن نتجاوز كل هذا والأمور على ما يرام الآن.

هل الأمور تستدعي رحيل أسامة نبيه في هذا الوقت أم أنها مجرد إشاعات؟

لا لا، لم أطلب أن يرحل اسمه نبيه. لقد تحدثنا سويا وكان هذا كافيا، أدركنا أنه يجب أن نكون أكثر حرصا لأن كل ما يقال يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن نحب الزمالك لذلك نجحنا في تجاوز هذا الأمر.

هل تفضل العمل مع جهاز فني أجنبي بالكامل أم يحتوي على مصريين؟

العنصران مهمان، هناك مساعدون لديهم معرفة كبيرة عن الثقافة المصرية ومن الأفضل امتلاك مساعدين مصريين على دراية بما يحدث

هل تعتمد على لغة الأرقام أم الرؤية في التحليل؟

كلاهما، الإحصائيات أصبحت هامة الآن ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون هناك أسلوب إنساني للإدارة فهناك العديد من الأشياء الخاصة باللاعبين التي يجب عليك التعامل معها بشكل جيد مثل من يشارك بشكل مستمر. ليست فقط لغة الأرقام هي من تحكم ولكن الجانب الإنساني أيضا.

هل طلبت ضم رمضان صبحي للزمالك أو كان هذا الأمر مطروحا من الأساس؟

قلت لك إننا نرغب دائما في ضم لاعبين من ذوي المهارة العالية، لن أقوم بإفشاء الأسرار ولكن أقول إن رمضان لاعب هام وقوي جدا وبالطبع نهتم به كما أننا مهتمون بلاعبين آخرين.

هل تمنيت أن ينضم عبد الله السعيد للزمالك في وقت ما؟

بالطبع عندنا أتيت هنا لأول مرة كنت أتمنى أن يتواجد معنا فعبد الله السعيد لاعب استثنائي وحاسم ولديه القدرة على اللعب في جميع الأوقات مثل شيكابالا فهم يستطيعون صنع الفارق في المباريات وأنا أقدره جدا.

كيف تقوم بمنح شارة القيادة للاعبين؟ هل كان من الممكن أن نرى عبد الله السعيد قائدا للزمالك حال انضمامه؟

لست أنا من أقرر فهذا الأمر يعتمد على أقدمية اللاعب في الفريق، على سبيل المثال عندما أتيت هنا لماذا طارق حامد ليس قائد الفريق؟ ولكنني عرفت أن الأقدمية هي الفاصل.

كيف يتم التنسيق بينك وبين الإدارة؟ هل تتعامل بشكل مباشر مع حسين لبيب أم حسين السيد؟

التنسيق يتم بشكل هائل ولدينا اجتماعات بصفة مستمرة، قمت بتدريب أندية كثيرة وأعلم أن لكل مشكلة حل. أي موضوع يتم التطرق له يتعامل معه الجميع بطريقة احترافية.

هل الأسهل أن تكون هناك علاقة مباشرة مع رئيس النادي أم التعامل عن طريق همزة وصل (مدير الكرة)؟

جرت العادة في الفرق التي قمت بتدريبها في الماضي أن أتواصل بشكل مباشر مع رئيس النادي وأرى أن ذلك يسرع من وتيرة العمل وإدارة الأمور اليومية بحرص شديد وأعتقد ان منصب مدير الكرة هو منصب إداري أكثر منه فني.

إن قام كل منا بالالتزام بعمله ومعرفة مهامه فسيكون الأمر سهلا، أفضل أن يكون التواصل مباشرا مع رئيس النادي.