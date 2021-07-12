كايزر تشيفز: الأهلي هو المرشح.. ربما نحقق مفاجأة تُحدث صدمة في إفريقيا

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 23:26

كتب : FilGoal

كايزر تشيفس - الوداد

شدد فينا مافوزا المتحدث الرسمي لكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، أن الأهلي هو المرشح للفوز بدوري أبطال إفريقيا قبل أيام من مواجهتهما في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولكن مافوزا يرى أن ناديه قادر على تحقيق "مفاجأة قد تُحدث صدمة في إفريقيا".

وقال مافوزا عبر أون تايم سبورتس 2: "حدث عظيم أن نتواجد في نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي. أبارك للأهلي على وصوله، هو المدافع عن اللقب، وأبارك للرجاء فوزه بالكونفدرالية".

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وشدد "سنواجه فريقا يدربه مدرب جنوب إفريقي وهو بيتسو موسيماني. نعرفه جيدا، يؤدي بشكل طيب وسمعته جيدة ونحترمه كثيرا. أؤكد أن كايزر تشيفز لا يركز على المدير الفني ولكن يركز على النادي الأهلي وكيفية دخوله المباراة ونقاط قوته".

وأردف "لن نكون منافسا سهلا للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. عندما نخطط لا ننظر للأفراد لكن ننظر للفريق بشكل عام، الأهلي يلعب كرة قدم جيدة ويبدأ الهجمة من الخلف وخلق الفرص للتهديف".

وأتم "نقطة قوة فريقنا هي الذكاء والقدرة على التحليل ولدينا منظومة تجعلنا قادرين على الفوز باللقب. طوال البطولة لم نكن مصنفين أو مرشحين. ندخل تلك المباراة والأهلي هو المرشح، ولكننا فريق من طراز صلب ونحب المواجهات القوية وهذا أمر سيصب لصالحنا يوم السبت، ربما نحقق مفاجأة تُحدث صدمة في إفريقيا".

ويسعى الأهلي للتتويج بالبطولة للمرة العاشرة والثانية على التوالي، فيما سيحاول كايزر تشيفز الفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

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