نهائي إفريقيا - سفير مصر بالمغرب يكشف لـ في الجول برنامج بعثة الأهلي منذ الوصول وحتى المغادرة

كشف أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب عن آخر الترتيبات الخاصة باستقبال الأهلي في الدار البيضاء استعدادا لخوض نهائي إفريقيا.

وقال أشرف إبراهيم لـFilGoal.com: "بعثة الأهلي ستصل إلى المغرب في تمام السابعة من مساء غدا الثلاثاء".

وأضاف "البعثة ستدخل في فقاعة فور وصولها إلى المغرب وحتى موعد إقامة المباراة".

وأكمل "المباراة ستقام دون حضور الجمهور وفقا للإجراءات الاحترازية للحكومة المغربية، والحضور سيقتصر فقط على البعثة الرسمية".

وأوضح "نتواصل منذ فترة مع إدارة الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي وسمير عدلي المدير الإداري، وسيكون هناك استقبالا من جانب السفارة لبعثة الأهلي فور وصولها".

وأكمل "الأهلي سيغادر إلى المطار مباشرة فور نهاية المباراة والسفارة ستنسق مع الجانب المغربي بشأن كافة الترتيبات، بداية من تصريح الطائرة وتأمين البعثة وكافة الجوانب التنظيمية".

وأتم تصريحاته "وفقا للتعليمات والظروف قد نحضر المران الأساسي للأهلي إذا سمحت لنا السلطات المغربية، وهذه هي الإجراءات التي يتم اتباعها مع كل الفرق المصرية التي تأتي إلى المغرب".

الأهلي يخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة التي تقام بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.