نادي زد يطلق أكاديمية لكرة القدم النسائية لتشكيل أول فريق سيدات

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 22:41

كتب : FilGoal

أكاديمية زد لكرة القدم النسائية

أعلن نادي زد إطلاق أكاديمية زد لكرة القدم النسائية لمنح الفرصة للفتيات لممارسة كرة القدم وإعدادهم وتطوير مهاراتهم لتشكيل أول فريق سيدات بالنادي.

وأوضح نادي زد أن ذلك في ضوء توجه الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية لتمكين المرأة في شتى المجالات وخاصة الرياضية منها.

واختار نادي زد إسناد إدارة أكاديمية كرة القدم النسائية لأكاديمية Empower لكرة القدم نظرا لما تتمع به من خبرة في تجميع المواهب الشابة واعتمادها على نظام التدريب التحليلي.

أخبار متعلقة
زد يعلن: 18 ألف مشارك في اختبارات الناشئين في أقل من شهر.. وقبول 205 منهم لدمج ذوي الهمم في الأنشطة الرياضية.. ختام بطولة زد للتنس على الكراسي المتحركة زد يحدد موعد فتح باب اختبارات الناشئين عواد وإمام عاشور وأحمد عيد أساسيون مع فريق أمل الزمالك أمام زد

ومن جانبها أعربت فريدة سالم، مؤسس أكاديمية Empower لكرة القدم النسائية ومدربة أكاديمية زد لكرة القدم النسائية ،عن سعادتها بالإنضمام لصفوف زد وإضافت أنها على مدار الأعوام الماضية من خلال أكاديمية شهدت تطور الكثير من المواهب الشابة في رياضة كرة القدم النسائية نظراً لما تمتلكه الفتيات من موهبة وقدرات كبيرة وأنها ستتواجد بشكل يومي في الأكاديمية لتدريب اللاعبات ومتابعة مدى تطور مستواهم.

ويتاح الاشتراك في أكاديمية زد من 3 فئات عمرية وهن البراعم من سن 5 – 8 سنوات، والناشئات من عمر من 9 حتى 17 سنة، وستنظم الأكاديمية بطولات احترافية تحت سن 17 سنة وتحت 19 سنة لتطوير أداء المواهب النسائية حتى يصلوا لمستوى احترافي وتشكيل فريق أول لنادي زد لكرة القدم النسائية.

ويهدف "زد" أن يكون هذا الفريق أحد أكثر الفرق نجاحًا في كرة القدم النسائية، ويسهم في تغيير مشهد كرة القدم النسائية في مصر.

نادي زد كرة قدم سيدات كرة قدم نسائية
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك: ساسي يداعب مشاعر الجماهير.. ومن الصعب مناقشة عروض إمام عاشور 23 دقيقة | الدوري المصري
إصابة ألفونسو ديفيز مع كندا 27 دقيقة | أمريكا
عضو إدارة الزمالك: لا نعرف لماذا وضع اتحاد الكرة لقاء أسوان بين مباريات الدوري 49 دقيقة | الدوري المصري
كايزر تشيفز: الأهلي هو المرشح.. ربما نحقق مفاجأة تُحدث صدمة في إفريقيا 53 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
في الجول يكشف – وجهتان نظر داخل الزمالك حول هوية لاعب الوسط الجديد ساعة | ميركاتو
رسالة حزينة من راشفورد بعد خسارة إنجلترا ليورو 2020 ساعة | يورو 2020
نهائي إفريقيا - سفير مصر بالمغرب يكشف لـ في الجول برنامج بعثة الأهلي منذ الوصول وحتى المغادرة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
موقف محرج لـ مصطفى محمد وجالاتاسراي في اليونان ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 3 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 4 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021
قد ينال إعجابك