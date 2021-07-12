نادي زد يطلق أكاديمية لكرة القدم النسائية لتشكيل أول فريق سيدات

أعلن نادي زد إطلاق أكاديمية زد لكرة القدم النسائية لمنح الفرصة للفتيات لممارسة كرة القدم وإعدادهم وتطوير مهاراتهم لتشكيل أول فريق سيدات بالنادي.

وأوضح نادي زد أن ذلك في ضوء توجه الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية لتمكين المرأة في شتى المجالات وخاصة الرياضية منها.

واختار نادي زد إسناد إدارة أكاديمية كرة القدم النسائية لأكاديمية Empower لكرة القدم نظرا لما تتمع به من خبرة في تجميع المواهب الشابة واعتمادها على نظام التدريب التحليلي.

ومن جانبها أعربت فريدة سالم، مؤسس أكاديمية Empower لكرة القدم النسائية ومدربة أكاديمية زد لكرة القدم النسائية ،عن سعادتها بالإنضمام لصفوف زد وإضافت أنها على مدار الأعوام الماضية من خلال أكاديمية شهدت تطور الكثير من المواهب الشابة في رياضة كرة القدم النسائية نظراً لما تمتلكه الفتيات من موهبة وقدرات كبيرة وأنها ستتواجد بشكل يومي في الأكاديمية لتدريب اللاعبات ومتابعة مدى تطور مستواهم.

ويتاح الاشتراك في أكاديمية زد من 3 فئات عمرية وهن البراعم من سن 5 – 8 سنوات، والناشئات من عمر من 9 حتى 17 سنة، وستنظم الأكاديمية بطولات احترافية تحت سن 17 سنة وتحت 19 سنة لتطوير أداء المواهب النسائية حتى يصلوا لمستوى احترافي وتشكيل فريق أول لنادي زد لكرة القدم النسائية.

ويهدف "زد" أن يكون هذا الفريق أحد أكثر الفرق نجاحًا في كرة القدم النسائية، ويسهم في تغيير مشهد كرة القدم النسائية في مصر.