نهائي إفريقيا - أسامة عرابي لـ في الجول: تألق ثلاثي الوسط يضع موسيماني في حيرة

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 22:29

كتب : حسام نور الدين

حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية

يرى أسامة عرابي نجم الأهلي السابق أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر سيكون في حيرة بسبب تألق ثلاثي الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، قبل نهائي إفريقيا.

الأهلي يخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة التي تقام بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

FilGoal.com تواصل مع نجوم الأهلي السابقين لسؤالهم كيف يلعب الفريق الأحمر هذه المباراة، وما هي الأمور الذي يجب على بيتسو موسيماني الحذر منها قبل مواجهة بطل جنوب إفريقيا.

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أكرم توفيق أم محمد هاني؟

في البداية جاوب أسامة عرابي لـFilGoal.com على سؤال من يشغل الجبهة اليمنى للأهلي أمام كايزر تشيفز قائلا: "الأفضل أن يشارك أكرم توفيق لأنه يسير بشكل جيد في الفترة الأخيرة، كما أن هاني عائد للتو من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة".

ثلاثي وسط أم ثنائي؟

وأضاف "الأمر محير للغاية، الثلاثي يقدم مستوى مميز، السولية يصنع اللعب وهو أبرز ممولي الهجوم من لاعبي الارتكاز، أما ديانج قوي ومقاتل وحمدي فتحي يجيد بناء الهجمات ويقدم أدوار دفاعية مميزة".

وواصل "أعتقد أنه الأفضل أن يبدأ بالسولية وجواره واحد من الثنائي ديانج وحمدي فتحي وفقا لقراءة موسيماني لأوراق كايزر تشيفز".

كيف يتغلب الأهلي على التكتل الدفاعي المتوقع لـ كايزر تشيفز؟

وأكمل "الأهلي سبق له مواجهة مثل هذه المواقف، ومعظم الفرق التي يلعب ضدها في الدوري المصري تتكتل في الدفاع بشكل كبير، وهنا لابد من تنويع طريقة اللعب ما بين طرفي الملعب والعمق والتمريرات المزدوجة والتسديد من خارج منطقة الجزاء".

كيف يتعامل الأهلي مع هجمات كايزر تشيفز المرتدة؟

وشرح "هنا يأتي دور لاعبي وسط الملعب لتغطية تقدم ظهيري الجنب، ولابد من يقظة قلبي الدفاع وغلق المساحات والربط بين الخطوط".

تتوقع من يتألق من الأهلي؟

وأوضح "أتوقع تألق أفشة خاصة مع تكتل دفاع كايزر تشيفز المتوقع لما يملكه من قدرة على المراوغة والتصويب، وأيضا محمد شريف الذي يعيش أزهى فتراته".

وفي النهاية اختار أسامة عرابي تشكيل الأهلي لنهائي إفريقيا كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: (أليو ديانج أو حمدي فتحي) – عمرو السولية

الوسط المهاجم: حسين الشحات – أفشة – طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

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