ظهير كايزر تشيفز: سنواجه أكبر فريق في إفريقيا.. لكن نهائي دوري الأبطال لا علاقة له بالتاريخ

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 20:26

كتب : FilGoal

كايزر تشيفس - الوداد

شدد رامالوي مفاهيليلي ظهير كايزر تشيفز على احترامه لمنافس فريقه، الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولكن لاعب صنداونز السابق أكد في تصريحات نقلتها شبكة IOL الجنوب إفريقية أن "النهائي لا علاقة له بالتاريخ".

وقال مفاهيليلي: "سنواجه الأهلي، أكبر فريق في إفريقيا وأكثر من حقق اللقب. لكن كرة القدم ليست عن التاريخ، بل الأهم هو الـ 90 دقيقة التي سنلعبها يوم 17 يوليو، ومدى جاهزيتنا لها".

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وشدد "نحن جاهزون ومتحضرون للمباراة بشكل جيد".

وأردف "نفتخر بتأهلنا للنهائي، وما فعلناه لنصل له. لا يلعب لاعبون كثر نهائي لدوري الأبطال، لذا أنا سعيد وأود أن أقول إن أندية جنوب إفريقيا يمكنها تحقيق ذلك الأمر في الأعوام المقبلة كثيرا".

واستدرك "هذا يغذي سيرتنا الذاتية عندما نعتزل، سنرجع للخلف ونقول إننا كنا جزءا من الفريق الذي واجه الأهلي في نهائي دوري الأبطال".

وأوضح "هذا اللقب ينقص خزائن كايزر تشيفز، لذا سنحاول أن نفوز باللقب".

وأتم "إذا فزنا، كل جنوب إفريقيا ستستفيد، لأن أندية المغرب ومصر والجزائر ستعرف أننا نلعب كرة قدم جيدة. قبل أعوام فاز صنداونز باللقب، لذا من المهم أن ننافس دائما في تلك المسابقة".

ويسعى الأهلي للتتويج بالبطولة للمرة العاشرة والثانية على التوالي، فيما سيحاول كايزر تشيفز الفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

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