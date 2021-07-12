أسوان لـ في الجول: موعد مباراة الزمالك لا يناسبنا ويضر تكافؤ الفرص في صراع الهبوط

شدد أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، أن موعد مواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر يوم 9 أغسطس، لا يناسب ناديه.

ويأتي ذلك، بعد بيان رسمي من الزمالك، يرفض فيه خوض المواجهة في ذلك الموعد.

وقال سليمان لـ FilGoal.com: "بعد الإعلان عن جدول مباريات الدوري ومباراتنا ضد الزمالك في كأس مصر، تواصلت بشكل مباشر مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة ، وأبلغته وأرسلنا خطابا رسميا أن موعد مباراة الكأس ضد الزمالك يوم 9 أغسطس لا يناسب أسوان".

وشدد "أفدنا في الخطاب أن الفريق سيخوض لقاء مع الانتاج الحربي يوم 6 أغسطس في الدوري، ومع البنك الأهلي يوم 12 أغسطس في الدوري أيضا، وأكدنا في الخطاب أن البنك الأهلى سيخوض لقاء يوم 6 أغسطس ويوم 12 أغسطس معنا، وهذا لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وخصوصا ان هناك صراع فيما يخص الهبوط بين هذه الأندية".

وأتم "طالبنا بأن تُلعب مباراة نصف النهائي أمام الزمالك بعد انتهاء الدوري، خاصة وأن المسابقة ستنتهي يوم 26 أغسطس، وليس الموعد المعلن مسبقا، وبالتالي هناك متسع من الوقت" .

تعرف على موقف الفريقين في صراع الهبوط

وأعلن اتحاد الكرة أمس الأحد، تعديلات على جدولي الدوري وكأس مصر. (طالع التفاصيل)

ويواجه الزمالك، بحسب التعديلات، أسوان في نصف نهائي كأس مصر، يوم 9 أغسطس.

وقال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة: "تم وضع مباراة الزمالك وأسوان في كأس مصر وسط مباريات الدوري لضمان التكافؤ بينه وبين الأهلي ليلعب الفريقان كل 3 أيام".

وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر، في وقت لم يلعب فيه الأهلي أو بيراميدز مباريات دور الـ 16 للبطولة، والتي سيخوضانها أمام إنبي وسموحة على الترتيب.

أما في الدوري، فرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري من 23 مباراة، بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي لعب 27 مباراة.