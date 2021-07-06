من يبقى ومن يهبط؟ صراع النجاة في الدوري المصري وهل يؤثر على مصير اللقب

المواسم الخمس الماضية في الدوري المصري توضح أن الفريق الذي يود البقاء في الدوري عليه جمع رقم بين 34 و36 نقطة ليكون في منطقة الأمان.

صراع البقاء في الموسم الحالي مشتعل، حيث وفقا لمتوسط نقاط أول فريق ناج من الهبوط في المواسم الماضية، يهدد شبح الهبوط 8 فرق من الدوري المصري بطرق متفاوتة.

بعض الفرق تحتاج لعدد نقاط ضئيل لضمان البقاء، فيما تحتاج أخرى لمعجزة حقيقية ليخرجوا خارج المثلث الهابط بنهاية الموسم.

معظم الفرق يتبقى لها 7 مباريات فقط في الدوري، وفيها سيواجهون المتصارعين على اللقب، الأهلي والزمالك، كذلك سيواجه معظمهم الطامحين للتأهل للكونفدرالية مثل المصري والاتحاد وسموحة وإنبي وبيراميدز.

يمكن تقسيم الفرق المهددة بالهبوط هذا الموسم لـ 3 أقسام، أولها الفرق القريبة جدا من البقاء.

الإسماعيلي

في المركز الـ 11، يتواجد الإسماعيلي بـ 35 نقطة من 27 مباراة.

ولكن عمليا، هناك قرار من اتحاد الكرة بخصم 3 نقاط من الإسماعيلي بنهاية الموسم، لذا يحتاج الدراويش لـ3 أو 4 نقاط من مبارياتهم المقبلة لضمان البقاء.

مع إيهاب جلال، انتفض الإسماعيلي، وحقق 3 انتصارات من آخر 5 مواجهات، ولكن ما يهدده هو جدوله الصعب.

مباريات الإسماعيلي الخمس المقبلة ستضعه أمام بيراميدز، ثم الأهلي، ثم الزمالك، ثم إنبي، ثم وادي دجلة.

ولكن، يبدو الإسماعيلي ضامنا للبقاء بشكل كبير بعد موسم عصيب لقلعة الدراويش.

مباريات الإسماعيلي المقبلة (المباريات التي تسبقها علامة النجمة*، يخوضها الفريق خارج ملعبه)

*بيراميدز - 2 أغسطس

*الأهلي 9 أغسطس

الزمالك 12 أغسطس

*إنبي 16 أغسطس

وادي دجلة 18 أغسطس

طلائع الجيش 22 أغسطس

*سيراميكا كليوباترا 25 أغسطس

سيراميكا كليوباترا

بالنسبة لموسمه الأول في الدوري الممتاز، فيبدو أن سيراميكا كليوباترا حقق هدفه وهو البقاء في الدوري.

صاحب المركز الـ 12 جمع 33 نقطة من 27 مباراة، وهو في احتياج لـ 3 نقاط على الأكثر لضمان البقاء.

ولكن، في الخمس مباريات الماضية، لم يحقق فريق المدرب ضياء السيد أي انتصار، بل تعرض لـ 3 هزائم.

جدول كليوباترا صعب، لكنه يبدو قادرا على جمع 3 نقاط منه.

مباريات كليوباترا المقبلة:

*الأهلي 5 أغسطس

*مصر المقاصة 8 أغسطس

غزل المحلة 12 أغسطس

*الاتحاد السكندري 15 أغسطس

الزمالك 18 أغسطس

*وادي دجلة 22 أغسطس

الإسماعيلي 25 أغسطس

غزل المحلة

مثل كليوباترا، يحتاج المحلة لـ 3 أو 4 نقاط لضمان البقاء، ويبدو جدوله أسهل من أقرانه في نفس منطقة الفرق القريبة من البقاء.

المحلة جمع 32 نقطة من 27 مباراة. ربما لم يحقق أي فوز من مبارياته الخمس الماضية، ولكنه بعيدا عن مواجهة الزمالك قادر على جمع ما يحتاجه من النقاط.

مباريات المحلة المقبلة:

*الزمالك 3 أغسطس

دجلة 7 أغسطس

*كليوباترا 12 أغسطس

الإنتاج الحربي 15 أغسطس

*البنك الأهلي 18 أغسطس

المقاولون 22 أغسطس

*بيراميدز 25 أغسطس

المقاولون العرب

موسم عصيب لفريق المدرب عماد النحاس الذي وصل للكونفدرالية في الموسم الماضي، حيث لم يجمع سوى 29 نقطة من 26 مباراة.

6 نقاط قد تكون كافية للمقاولون لضمان البقاء، ولكن الفريق في آخر 3 مباريات لم يفز، ولكنه لن يواجه الأهلي أو الزمالك مرة أخرى في الدوري.

مباريات المقاولون المقبلة

بيراميدز 16 يوليو

*المصري 8 أغسطس

الجونة 11 أغسطس

*أسوان 14 أغسطس

المقاصة 18 أغسطس

*المحلة 22 أغسطس

الاتحاد السكندري 25 أغسطس

بعد المقاولون العرب، ننتقل للفرق المهددة بشكل قوي بالهبوط..

البنك الأهلي

الصحوة الأخيرة التي قام بها البنك الأهلي بالفوز في آخر مباراتين، رفعت رصيده لـ 25 نقطة من 26 مباراة.

ولكن جدول البنك الأهلي صعب للغاية، حيث يواجه الأهلي والزمالك وبيراميدز، بل أن مواجهته ضد الزمالك ستكون في الجولة الأخيرة من المسابقة التي قد يمتد لها صراع اللقب.

مباريات البنك الأهلي

*الأهلي 22 يوليو

*بيراميدز 26 يوليو

*الجونة 6 أغسطس

أسوان 10 أغسطس

*المقاصة 14 أغسطس

المحلة 18 أغسطس

*الاتحاد السكندري 22 أغسطس

الزمالك 25 أغسطس

أسوان

في المركز الـ 16 بـ 25 نقطة من 27 مباراة، يبدو موقف أسوان متأزما للغاية.

ناهيك عن مواجهته للأهلي الطامح للحفاظ على لقبه، مرتين، في مبارياته المقبلة، منهما مباراة في الجولة الأخيرة للدوري، سيواجه أيضا منافسيه المباشرين البنك الأهلي والإنتاج الحربي، وكذلك سموحة وبيراميدز.

مباريات أسوان المقبلة

الأهلي 29 يوليو

الإنتاج الحربي 6 أغسطس

*البنك الأهلي 10 أغسطس

المقاولون 14 أغسطس

*بيراميدز 18 أغسطس

سموحة 22 أغسطس

*الأهلي 25 أغسطس

وادي دجلة

لم يخسر وادي دجلة سوى مرة وحيدة في آخر 5 مباريات، ولكنه في النهاية لم يجمع سوى 23 نقطة، ويبدو أقرب للهبوط أكثر من الأعوام الماضية التي نجا فيها في الجولات الأخيرة.

بعيدا عن مواجهة المحلة والإنتاج الحربي المنافسين المباشرين للبقاء، فدجلة سيواجه أيضا الأهلي والزمالك، وتبدو فكرة جمعه لـ 9 أو 10 نقاط من مواجهاته المقبلة صعبة جدا.

مباريات دجلة المقبلة

الأهلي 2 أغسطس

*غزل المحلة 7 أغسطس

الاتحاد السكندري 10 أغسطس

*الزمالك 15 أغسطس

*الإسماعيلي 18 أغسطس

كليوباترا 22 أغسطس

*الإنتاج الحربي 25 أغسطس

الإنتاج الحربي

لم يجمع الإنتاج الحربي صاحب المركز الأخير سوى 18 نقطة، ويبدو هبوطه للدرجة الثانية أمر واقع بالفعل.

الفريق يحتاج لجمع عدد نقاط قريب من العدد الذي جمعه بالفعل في مبارياته الثمانية الأخيرة، ويحتاج لمعجزة حقيقية إذا أراد البقاء..

مباريات الإنتاج المقبلة

بيراميدز 8 يوليو

الأهلي 25 يوليو

*أسوان 6 أغسطس

المقاصة 11 أغسطس

*المحلة 15 أغسطس

الاتحاد السكندري 18 أغسطس

*الزمالك 22 أغسطس

وادي دجلة 25 أغسطس