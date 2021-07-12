سلبية مسحة الأهلي المتجهة للمغرب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

خرجت مسحة الأهلي للكشف عن فيروس كورونا، قبل السفر إلى المغرب، سلبية بالكامل.

وعلم FilGoal.com أنه حتى الآن، لا يوجد مشكلة في سفر أي عضو من البعثة التي ستخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا في كازابلانكا المغربية يوم السبت المقبل.

ويواجه الأهلي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي البطولة.

ويسعى الأهلي للتتويج بالبطولة للمرة العاشرة والثانية على التوالي، فيما سيحاول كايزر تشيفز الفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

ويتمنى الأهلي لعب النهائي بصفوف كاملة، بعد أن غيبت كورونا ثنائي الفريق وليد سليمان وأليو ديانج في نهائي الموسم الماضي ضد الزمالك.

وعلى أي حال، سيغيب وليد سليمان عن المباراة بسبب الإصابة.