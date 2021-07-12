هل اقتربت؟ سكاي: ريال مدريد يمنح الإذن لـ يونايتد للتفاوض مع فاران

أشارت شبكة سكاي سبورت الإخبارية إلى أن ريال مدريد منح مانشستر يونايتد الإذن للتفاوض مع رفائيل فاران حول الشروط الشخصية.

وكانت تقارير صحفية كثيرة قد ربطت فاران بالانتقال لمانشستر يونايتد وسط رغبة ريال مدريد في الحصول على 50 مليون يورو كحد أدنى للتخلي عن اللاعب.

وأضافت سكاي سبورت بأنه حال اتفاق مانشستر يونايتد مع رفائيل فاران حول الشروط الشخصية فإ،ه سيبدأ التفاوض مع ريال مدريد حول المبلغ المطلوب.

ويتبقى عام واحد فقط في عقد رفائيل فاران مع ريال مدريد حيث رفض المدافع الفرنسي العرض المقدم من النادي الملكي للتجديد والذي شهد تخفيضا لراتبه.

صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" قالت في وقت سابق اليوم أن مانشستر يونايتد سيقدم عرضا بـ45 مليون يورو بشكل مبدئي وهو أقل من الحد الأدني الذي يرغب ريال مدريد في الحصول عليه بخمسة ملايين يورو.

ويسعى مانشستر يونايتد لتدعيم خط دفاعه الموسم المقبل مع وجود أسماء اخرى في القائمة حال فشل صفقة فاران على رأسهم كريستيان روميرو مدافع أتلانتا الإيطالي ومنتخب الأرجنتين.