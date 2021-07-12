هل اقتربت؟ سكاي: ريال مدريد يمنح الإذن لـ يونايتد للتفاوض مع فاران

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 16:36

كتب : محمود ضياء

رافائيل فاران

أشارت شبكة سكاي سبورت الإخبارية إلى أن ريال مدريد منح مانشستر يونايتد الإذن للتفاوض مع رفائيل فاران حول الشروط الشخصية.

وكانت تقارير صحفية كثيرة قد ربطت فاران بالانتقال لمانشستر يونايتد وسط رغبة ريال مدريد في الحصول على 50 مليون يورو كحد أدنى للتخلي عن اللاعب.

وأضافت سكاي سبورت بأنه حال اتفاق مانشستر يونايتد مع رفائيل فاران حول الشروط الشخصية فإ،ه سيبدأ التفاوض مع ريال مدريد حول المبلغ المطلوب.

أخبار متعلقة
الأهداف العكسية وسيطرة رونالدو والتسديدات البعيدة.. أرقام قياسية تحطمت في يورو 2020 الحسرة تسيطر على صور أغلفة الصحف الإنجليزية بعد خسارة يورو 2020 تقرير: مانشستر يونايتد يبدأ مفاوضاته مع هدف ريال مدريد

ويتبقى عام واحد فقط في عقد رفائيل فاران مع ريال مدريد حيث رفض المدافع الفرنسي العرض المقدم من النادي الملكي للتجديد والذي شهد تخفيضا لراتبه.

صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" قالت في وقت سابق اليوم أن مانشستر يونايتد سيقدم عرضا بـ45 مليون يورو بشكل مبدئي وهو أقل من الحد الأدني الذي يرغب ريال مدريد في الحصول عليه بخمسة ملايين يورو.

ويسعى مانشستر يونايتد لتدعيم خط دفاعه الموسم المقبل مع وجود أسماء اخرى في القائمة حال فشل صفقة فاران على رأسهم كريستيان روميرو مدافع أتلانتا الإيطالي ومنتخب الأرجنتين.

فاران ريال مدريد مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة سلة - منتخب مصر للسيدات يهزم السودان في افتتاح تصفيات بطولة إفريقيا 2 دقيقة | رياضات أخرى
سلبية المسحة الثانية للمنتخب الأولمبي قبل طوكيو 2020 4 دقيقة | طوكيو 2020
سلبية مسحة الأهلي المتجهة للمغرب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا 10 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
غزل المحلة يكشف لـ في الجول تفاصيل محاولة اعتداء مهاجم الفريق على أحد الصحفيين 20 دقيقة | الدوري المصري
"أنت ملهمي وستظل دائما بطلا".. خطاب من أحد الأطفال لراشفورد ردا على العنصرية 53 دقيقة | يورو 2020
ألعاب الأولمبياد - التنس.. لعبة الملوك والنبلاء ساعة | طوكيو 2020
الاحتفالات تسيطر على صور أغلفة كبرى الصحف الإيطالية بعد التتويج بـ يورو 2020 ساعة | يورو 2020
هل اقتربت؟ سكاي: ريال مدريد يمنح الإذن لـ يونايتد للتفاوض مع فاران ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 3 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 4 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021
قد ينال إعجابك