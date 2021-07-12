مدرب كايزر تشيفز السابق: قدرات الأهلي تصعب النهائي على الفريق

يعتقد التركي محسن أورتيجال المدير الفني السابق لكايزر تشيفز أن قدرات الأهلي ستصعب نهائي دوري أبطال إفريقيا على الفريق الجنوب إفريقي.

أورتيجال الذي خسر مع كايزر تشيفز أمام الأهلي في كأس السوبر الإفريقي 2002 بنتيجة 4-1 تحدث عن النهائي الذي يجمع الفريقين السبت المقبل في المغرب.

وقال أورتيجال في تصريحات لموقع كايزر تشيفز: "قد يلعب هؤلاء اللاعبون العديد من نهائيات الكؤوس، لكن لعب نهائي دوري أبطال إفريقيا شيء آخر".

وأضاف "هذا الإنجاز لا يتكرر كثيرا في مسيرة كل لاعب، لقد عملت مع ليبوجانج مانياما وإيتوميلينج خوني، وهذا هو الإنجاز الأكبر في مسيرتهما".

وأكمل المدرب التركي "لن تكون مباراة سهلة لأن الأهلي يلعب بقدرة تنافسية عالية".

وواصل "أنصح اللاعبين بضرورة عدم وضع أنفسهم تحت ضغط. هذا النوع من المباريات يأتي مرة واحدة في العمر".

وأردف "أتمنى أن يستمتعوا بالمباراة، خاصة أنهم سيلعبون ضد فريق ظهر في نهائي البطولة مرات عديدة".

وأتم "فريق كايزر تشيفز يتمتع بمهارات فردية عديدة تخدم هيكل الفريق، وأعتقد أنهم يمكنهم التتويج باللقب بتألق الفريق ككل".

يذكر أن أورتيجال تولى تدريب الإسماعيلي في ديسمبر 2004 لكنه لم يستمر مع الدراويش إلا لنصف موسم رغم أن عقده كان يمتد لموسم ونصف، تاركا ذكرى سيئة للدراويش بخسارة تاريخية من الأهلي 6-0 في أبريل 2005 في الإسماعيلية أعلن بعدها رحيله بنهاية الموسم.

وكانت الخسارة القاسية هي الهزيمة الثانية لأورتيجال من الأهلي، بعدما خسر مع كايزر تشيفز كأس السوبر الإفريقي 2002 بنتيجة 4-1.

ووصل كايزر تشيفز لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وتفوق الفريق الجنوب إفريقي على الوداد المغربي في نصف النهائي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلي للنهائي بالفوز على الترجي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

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الأهلي هو حامل لقب البطولة وصاحب الرقم القياسي في التتويج بها برصيد 9 بطولات.

ويسعى كايزر تشيفز لأن يصبح ثالث فريق جنوب أفريقي يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا بعد أورلاندو بايرتس في 1995 وماميلودي صنداونز في 2016.