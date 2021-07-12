مدافع كايزر تشيفز: مواجهة الأهلي ستكون حربا

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 14:58

كتب : FilGoal

مصر للمقاصة - الأهلي

وصف مولوموانداو ماثوهو مدافع كايزر تشيفز مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي بالحرب.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وقال ماثوهو في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه: "مواجهة الأهلي في النهائي ستكون حربا، نحن جاهزون لكل تحد سنواجهه كلاعبين في هذه المباراة".

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وأضاف "مباراة الأهلي لن تكون سهلة على الطرفين، مواجهة نستعد لها جيدا حتى الآن، لن تكون مباراة سهلة عليهم ولن نجعلها نزهة بالنسبة لهم".

وتابع "سنفاجئ الأهلي بفريق كايزر تشيفز الذي سيلعب ضده، مقارنة بالفريق الذي لعب أمامه من قبل".

الأهلي واجه كايزر تشيفز مرة واحدة فقط، وكانت في كأس السوبر الإفريقي 2002 وهزمه بنتيجة 4-1.

وواصل مدافع كايزر تشيفز "التواجد في نهائي أقوى بطولة قارية يعني الكثير لأي لاعب، هذا ما تريده كلاعب".

المدافع ماثوهو هو هداف كايزر تشيفز في البطولة حتى الآن، رفقة المهاجم سمير نوركوفيتش، بثلاثة أهداف لكل منهما.

وأتم "نحن فخورون بالوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا كفريق وهذا يعني لنا الكثير".

ووصل كايزر تشيفز لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وتفوق الفريق الجنوب إفريقي على الوداد المغربي في نصف النهائي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلي للنهائي بالفوز على الترجي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

الأهلي هو حامل لقب البطولة وصاحب الرقم القياسي في التتويج بها برصيد 9 بطولات.

ويسعى كايزر تشيفز لأن يصبح ثالث فريق جنوب أفريقي يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا بعد أورلاندو بايرتس في 1995 وماميلودي صنداونز في 2016.

الأهلي كايزر تشيفز دوري أبطال إفريقيا
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