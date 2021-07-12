الحسرة تسيطر على صور أغلفة الصحف الإنجليزية بعد خسارة يورو 2020

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 13:00

كتب : FilGoal

رحيم ستيرلينج - جوردان بيكفورد - منتخب إنجلترا

سيطرة الحسرة على أغلفة الصحف الإنجليزية عقب خسارة منتخب إنجلترا للقب يورو 2020 أمام نظيره الإيطالي بسبب ركلات الترجيح.

وخسر منتخب إنجلترا نهائي يورو 2020 على أرضه وبين جماهيره في ملعب ويمبلي، بالهزيمة أمام إيطاليا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.(طالع التفاصيل)

ويستعرض FilGoal.com صور أغلفة الصحف الإنجليزية بعد الفشل في حصد لقب يورو 2020.

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مترو: الأسود جعلونا نشعر بالفخر

ميرور: حسرة

ميرور: أوه لا! ليس مجددا

تليجراف: هذه الركلة ستؤلمنا

تليجراف: عذاب لا نهائي.. حسرة ركلات الترجيح مرة أخرى

تايمز: لعنة ركلات الترجيح تحرم إنجلترا من حلمها

تايمز: قاسية جدا

إندبندينت: الدموع للأبطال

إندبيندنت: حسرة

إكسبرس: قاسية جدا

إكسبرس: هذا مؤلم.. لكننا فخورون بكم جدا

ستار: ركلات الترجيح السامة

صن: فخر الأسود

جارديان: حسرة

يوركشاير بوست: حلم إنجلترا يتحطم بركلات الترجيح

ديلي ميل: انتهت بالدموع

واستعادت إيطاليا اللقب القاري بعد غياب 53 عاما بينما خسرت إنجلترا أول نهائي لها في البطولة.

وبذلك أصبح رصيد إيطاليا لقبين مثل فرنسا بينما الرقم القياسي من نصيب ألمانيا وإسبانيا بثلاثة تتويجات.

يورو 2020 إنجلترا إيطاليا
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