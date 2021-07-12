لاعب كايزر تشيفز: سنكون مثل الكتاب المفتوح لـ الأهلي بسبب موسيماني وجهازه

يتوقع ليبوجانج مانيانا لاعب وسط كايزر تشيفز أن يكون فريقه كالكتاب المفتوح ضد منافسه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ومساعديه.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وقال مانياما في تصريحات للمركز الإعلامي لكايزر تشيفز: "نعلم أن الأهلي تحت قيادة فنية من جنوب إفريقيا، بعض المدربين لعبنا ضدهم وبعض المدربين عملنا معهم في المنتخب أو في الأندية".

وأضاف "معظمهم على دراية بنا كلاعبين، نحن مثل الكتاب المفتوح بالنسبة لهم لأننا لعبنا معهم وضدهم عدة مرات من قبل، خاصة موسيماني".

واستطرد "الأهلي فريق مميز للغاية، لقد كان دائما هكذا، حتى بدون بيتسو موسيماني، وهذا يعني أنهم الآن أفضل وأقوى بكثير".

وأكمل "نحن نتطلع لهذه المباراة النهائية وأنا أعلم أنها ستكون مثيرة للاهتمام، نعم الأهلي أفضل بكثير من كايزر تشيفز، لكنها مباراة نهائية تتعلق بمن يرغب في الفوز بها أكثر من المنافس".

وواصل "لقد قطعنا شوطا طويلا للوصول إلى النهائي ويجب أن نكون فخورين جدا، ولكن لا ننسى أنه يجب علينا وضع نجمة التتويج على قميصنا، وهو ما يعني الكثير لكل مشجع لكايزر تشيفز".

واستمر مانياما "الوصول إلى النهائي يعد إنجازا كبيرا لنا، وللجميع وللنادي. إنها في الواقع أكبر لحظة نمر بها في نادي كايزر تشيفز".

وأردف اللاعب البالغ من العمر 30 عاما "بعد وقت عصيب مررنا به بدون بطولات، فجأة أصبحنا في نهائي أكبر بطولة في القارة، علينا الفوز بالبطولة بأي شكل".

وتابع "هناك عقبة واحدة وهي فريق الأهلي، نحن نعرفه جيدا، على الأرجح أنه أكبر فريق في إفريقيا لأطول فترة ممكنة. كما أنهم جيدون جدا في هذه البطولة".

الأهلي هو حامل لقب البطولة وصاحب الرقم القياسي في التتويج بها برصيد 9 بطولات.

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وأتم "هذه الفرص لا تأتي كل يوم، ولذك يجب أن نستفيد منها إلى أقصى حد. علينا أن نستمتع بهذه اللحظة وأنا متأكد من أننا مستعدون بشكل جيد".

ويسعى كايزر تشيفز لأن يصبح ثالث فريق جنوب أفريقي يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا بعد أورلاندو بايرتس في 1995 وماميلودي صنداونز في 2016.

ووصل كايزر تشيفز لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وتفوق الفريق الجنوب إفريقي على الوداد المغربي في نصف النهائي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلي للنهائي بالفوز على الترجي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.