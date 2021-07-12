عبد الجليل: رفضت دخول غرفة الملابس بعد الخسارة من الأهلي حتى لا أنفعل على اللاعبين

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 00:31

كتب : FilGoal

مصر للمقاصة - الأهلي محمد عبد الجليل

لم يستطع محمد عبد الجليل المدير الفني لمصر للمقاصة إخفاء انفعاله بعد الخسارة من الأهلي.

الأهلي فاز على المقاصة برباعية مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الجليل لقناة أون تايم سبورتس: "الشوط الأول أمام الأهلي أغلقنا الملعب جيدا ولكن من غلطة في التمرير في الشوط الثاني سجل الأهلي هدف التقدم وتغيرت المباراة".

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وأضاف "بعد هدف الأهلي الثاني الفريق تشتت والفارق كبير بين لاعبي الأهلي ولاعبي المقاصة".

وواصل "لا أحمل اللاعبين مسؤولية الخسارة كاملة ولكن عندما نفذوا التعليمات بشكل جيد خرجنا متعادلين من الشوط الأول أمام الأهلي".

وأكمل "يجب أن يكون هناك وقفة كبيرة مع اللاعبين لأن هذا ليس هو أداء المقاصة ولا نتائج الفريق".

وتابع "رفضت دخول غرفة الملابس بعد نهاية المباراة حتى لا أنفعل على اللاعبين وسوف أجلس معهم لاحقا للحديث عن السلبيات وعلاجها".

وشدد "اللاعب الذي لن ينفذ التعليمات سيجلس بجواري على مقاعد البدلاء ويشارك بدلا منه لاعبا آخر".

وأتم تصريحاته "الهزيمة واردة في كرة القدم ولكن سوء حالة اللاعبين أمر غريب، والفريق مستسلم تماما منذ أن توليت المهمة قبل عدة أيام".

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