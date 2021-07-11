النسر يحطم المصيدة.. الأهلي يضرب المقاصة برباعية في ليلة تألق شريف وأفشة

أفسد النادي الأهلي مصيدة التسلل التي اعتمد عليها مصر للمقاصة خلال مباراة الفريقين، وفاز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدوري المصري.

وحقق الأهلي الفوز الأخير له في الدوري في المباراة التي أقيمت بملعب الجيش في السويس، قبل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في المغرب ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 51 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري من 23 مباراة.

بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي لعب 27 مباراة، بينما تجمد رصيد المقاصة عند النقطة 37 في المركز العاشر.

وتعد المباراة هي الثانية للمقاصة تحت قيادة مدربه محمد عبد الجليل.

المقاصة تقدم من ركلة جزاء سددها أحمد مودي، بعدها سجل الأهلي هدفين عن طريق محمد شريف، ثم أضاف محمد دسوقي هدف الأحمر الثالث بالخطأ في مرماه.

قبل أن يسجل محمد مجدي "أفشة" هدف الأهلي الرابع في الوقت بدلا من الضائع.

وصف المباراة

هدد باسم مرسي مرمى الشناوي في الدقيقة 4 بعدما أخطأ أكرم توفيق في تشتيت الكرة وسددها مباشرة لكن حارس الأهلي أمسك بها.

وحصل محمد شريف على ركلة جزاء في الدقيقة 12 بعد عرقلته من قبل أحمد صبيحة مدافع المقاصة، لكن الحكم عاد للفيديو وألغى الركلة بسبب وجود تسلل على مهاجم الأهلي.

وأرسل حسين الشحات تمريرة طويلة أوصلت أفشة إلى مرمى المقاصة وحاول مراوغة الحارس محمود حمدي لكن الكرة ابتعدت عن منطقة الخطورة.

واستمر ضغط الأهلي القوي على المقاصة وسجل محمد شريف هدفا لم يحتسب بسبب تسلل حسين الشحات الذي مرر له الكرة.

وكاد محمد شريف أن يتقدم للأهلي بعدما قابل عرضية أكرم توفيق بضربة رأسية قوية لكن الحارس محمود حمدي تصدى لها ببراعة.

وعلى عكس سير اللعب حصل المقاصة على ركلة جزاء بعد عرقلة باسم مرسي من قبل أيمن أشرف.

وعاد الحكم محمود عاشور لمراجعة اللعبة في الفيديو ليقرر احتساب ركلة جزاء للمقاصة.

وتقدم أحمد مودي لتنفيذ الركلة في الدقيقة 34 وسجل منها هدف التقدم للفريق الفيومي بعدما وضع الكرة على يسار الشناوي.

لكن الأهلي رد سريعا وانطلق بهجمة من علي معلول الذي سدد كرة قوية مرت جوار القائم.

وكرر الأهلي محاولاته على مرمى المقاصة وأرسل علي معلول عرضية قابلها محمد شريف بضربة رأسية قوية بعدما ارتقى أعلى الدفاع ووضع الكرة في الشباك مسجلا هدف تعادل الفريق الأحمر في الدقيقة 38.

وقبل نهاية الشوط الأول انطلق معلول من الناحية اليسرى وأرسل عرضية مرة أخرى قابلها أفشة بضربة رأسية لكن الكرة اصطدمت في القائم وأهدر الأهلي فرصة إحراز الهدف الثاني.

الشوط الثاني

وكما لعب في الشوط الأول واصل المقاصة الاعتماد على طريقة مدربه محمد عبد الجليل ومصيدة التسلل لإيقاف هجوم الأهلي في الشوط الثاني.

بدأ الأهلي بهجوم شرس في الشوط الثاني وانفرد محمد شريف بالمرمى بعد تمريرة أفشة في الدقيقة الأولى ومرر الكرة إلى أجايي أمام الشباك الخالية لكن الدفاع تداخل معه وأجبره على لعب الكرة بشكل خاطئ.

وسجل محمد شريف هدفا للأهلي في الدقيقة 49 بعدما انفرد بالمرمى ووضع الكرة من أعلى الحرس محمود حمدي.

لكن الفيديو تدخل لمشاهدة اللعبة مرة أخرى في الإعادة وقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ودفع موسيماني بالتغيير الأول للأهلي بنزول صلاح محسن بدلا من جونيور أجايي في الدقيقة 59.

هدف ثاني محتسب

واستلم السولية الكرة في وسط الملعب وأرسل تمريرة طويلة ضرب بها مصيدة التسلل للمقاصة ووضع حسين الشحات في مواجهة المرمى ليمررها بدوره بشكل مباشر إلى محمد شريف الذي وضع الكرة بضربة رأسية في الشباك الخالية مسجلا هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 62.

بعد الهدف سيطر الأهلي على اللعب وكاد يسجل للمرة الثالثة بعدما تبادل لاعبو الأحمر التمريرات داخل منطقة الجزاء لكن الكرة لم تنتهي في الشباك.

وأجرى موسيماني تبديل مزدوج بنزول كهربا وديانج بدلا من الشحات وحمدي فتحي.

ومرة أخرى ضرب الأهلي مصيدة تسلل المقاصة بتمريرة من أفشة إلى محمد شريف لينفرد بالمرمى ويسجل الهدف الثالث بعدما اصطدمت الكرة بالدفاع.

لكن الحكم لم يحتسب الهدف وعاد للفيديو لمراجعة اللعبة.

ليقرر بعدها احتساب الهدف وعدم وجود تسلل على محمد شريف، ليكون الثالث للأهلي في الدقيقة 74.

واستمر الأهلي في محاولاته على مرمى المقاصة حتى وصلت المباراة للوقت بدل الضائع.

هدف عابر للقارات

وقبل النهاية سجل أفشة هدف الأهلي الرابع والأجمل في المباراة بتسديدة رائعة من منتصف الملعب مستغلا تقدم محمود حمدي حارس المقاصة عن مرماه.

لينهي الأهلي المباراة بالهدف الرابع الرائع الذي سجله أفشة.