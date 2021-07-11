تشكيل يورو 2020 – كييزا يبدأ.. وإيموبيلي أساسي مع إيطاليا أمام إنجلترا الأحد، 11 يوليه 2021 - 19:48 كتب : FilGoal إيطاليا - يورو 2020 يورو 2020 إيطاليا إنجلترا نرشح لكم أخر الأخبار تشكيل يورو 2020 – كييزا يبدأ.. وإيموبيلي أساسي مع إيطاليا أمام إنجلترا 16 دقيقة | يورو 2020 تشكيل يورو 2020 - ساوثجيت بثلاثة مدافعين وستيرلنج يشارك كين في الهجوم أمام إيطاليا 21 دقيقة | يورو 2020 قبل نهائي اليورو.. جماهير إنجلترا تقتحم ملعب ويمبلي 25 دقيقة | يورو 2020 عبد اللطيف الدوماني مديرا فنيا لـ طنطا 52 دقيقة | مصر الثلاثي يتساوي.. دجوكوفيتش يحقق لقبه الـ20 في جراند سلام من بوابة ويمبلدون ساعة | رياضات أخرى تعرف على تفاصيل اجتماع مجاهد والبدري ساعة | منتخب مصر استراحة في الدوري - المقاصة (1)-(1) الأهلي ساعة | الدوري المصري الإسماعيلي: لم نصدر قرارات برحيل أي لاعب ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. استراحة في الدوري - المقاصة (1)-(1) الأهلي تشكيل يورو 2020 – كييزا يبدأ.. وإيموبيلي أساسي مع إيطاليا أمام إنجلترا تشكيل يورو 2020 - ساوثجيت بثلاثة مدافعين وستيرلنج يشارك كين في الهجوم أمام إيطاليا قبل نهائي اليورو.. جماهير إنجلترا تقتحم ملعب ويمبلي اتحاد الكرة يعلن مواعيد المؤجلات وآخر 6 جولات من الدوري المصري الأكثر مشاهدة 1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 3 وزير الرياضة يرد على "عودة مرتضى لرئاسة الزمالك الخميس" 4 في الجول يكشف سبب غياب طاهر وبواليا أمام مصر للمقاصة أمس اليوم غدا كأس الكونفدرالية 2 الرجاء البيضاوي 1 شبيبة القبائل انتهت دوري أبطال آسيا 2 تشونبوك هيونداي موتورز 1 جامبا أوساكا انتهت دوري أبطال آسيا 3 تامبينس روفرز 0 شيانج ري يونايتد انتهت الدوري الأمريكي 2 سينسناتي 2 كولومبوس كرو انتهت كوبا أمريكا 3 كولومبيا 2 بيرو انتهت الدوري المصري 1 مصر للمقاصة 1 الأهلي مباشر يورو 2020 - إيطاليا - إنجلترا بعد قليل 21:00 دوري أبطال آسيا 0 بانكوك جلاس 2 أولسان هيونداي انتهت دوري أبطال آسيا 1 فيتييل 0 كايا انتهت دوري أبطال آسيا 0 يونايتد سيتي 4 دايجو انتهت قد ينال إعجابك