تشكيل يورو 2020 - ساوثجيت بثلاثة مدافعين وستيرلنج يشارك كين في الهجوم أمام إيطاليا

الأحد، 11 يوليه 2021 - 19:43

كتب : محمود ضياء

إنجلترا والدنمارك - يورو 2020

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا تشكيل الأسود الثلاثة في نهائي يورو 2020.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الإيطالي على ملعب ويمبلي في نهائي اليورو بحضور 60 ألف متفرج.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: جوردان بيكفورد

الدفاع: كيران تريبييه – كايل ووكر – هاري ماجواير – جون ستونز – لوك شاو

الوسط: كالفين فيليبس - ديكلان رايس - ميسون ماونت

الهجوم: هاري كين - رحيم ستيرلنج

ويلعب المنتخب الإنجليزي النهائي الأول له في تاريخ اليورو بينما يخوض الأتزوري النهائي الرابع في البطولة من أجل الفوز باللقب الثاني والأول منذ 1968.

طالع تشكيل إيطاليا للنهائي من هنا.

إيطاليا إنجلترا يورو2020
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