تشكيل يورو 2020 - ساوثجيت بثلاثة مدافعين وستيرلنج يشارك كين في الهجوم أمام إيطاليا

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا تشكيل الأسود الثلاثة في نهائي يورو 2020.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الإيطالي على ملعب ويمبلي في نهائي اليورو بحضور 60 ألف متفرج.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: جوردان بيكفورد

الدفاع: كيران تريبييه – كايل ووكر – هاري ماجواير – جون ستونز – لوك شاو

الوسط: كالفين فيليبس - ديكلان رايس - ميسون ماونت

الهجوم: هاري كين - رحيم ستيرلنج

ويلعب المنتخب الإنجليزي النهائي الأول له في تاريخ اليورو بينما يخوض الأتزوري النهائي الرابع في البطولة من أجل الفوز باللقب الثاني والأول منذ 1968.

طالع تشكيل إيطاليا للنهائي من هنا.

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