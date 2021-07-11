الثلاثي يتساوي.. دجوكوفيتش يحقق لقبه الـ20 في جراند سلام من بوابة ويمبلدون

الأحد، 11 يوليه 2021 - 18:57

كتب : محمود ضياء

نوفاك دجوكوفيتش - تنس

نجح الصربي نوفاك دجوكوفيتش في الفوز بلقب ويمبلدون المفتوحة للتنس على حساب الإيطالي ماتيو بيرتيني.

ونجح بيرتيني في الفوز بالمجموعة الأولى 7-6 بعد حسم الشوط الفاصل لصالحه 7-4.

وعاد الصربي للفوز بثلاث مجموعات متتالية بنتيجة 6-4 و6-4 و6-3.

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دجوكوفيتش عادل رقم الثنائي روجر فيدرر ورفائيل نادال بـ20 لقب في بطولات الجراند سلام.

ورفع نوفاك دجوكوفيتش رصيده في ويمبلدون لستة ألقاب ليكون ثالث اللاعبين فوزا بالبطولة في التاريخ بعد روجر فيدرر و بيت سامبراس.

وأصبح الصربي أول لاعب يحقق ثلاثة ألقاب متتالية أو أكثر للجراند سلام في أربع فترات مختلفة.

نوفاك دجوكوفيتش ويمبلدون التنس
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