لاعب كايزر تشيفز: واجهنا الكثير من الصعاب قبل لقاء الأهلي بنهائي الأبطال

أوضح ليوناردو كاسترو مهاجم كايزر تشيفز أن فريقه مر بالكثير من الصعاب في مشوار الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز 17 يوليو في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وقال كاسترو في تصريحات أبرزها جريدة تايمز الجنوب إفريقية: "إنه إنجاز كبير لفريق مثل كايزر تشيفز، للاعبين والجهاز الفني لأن هذه هي المرة الأولى التي نصل فيها إلى هذا الحد في هذه المسابقة".

وأضاف "لم يكن الأمر سهلاً حقًا. لقد واجهنا الكثير من الصعاب خلال مشوار الفريق بالبطولة، مثل الإصابات، والإيقافات وحظر السفر وفيروس كورونا".

وواصل "لقد واجهنا كل هذه الأشياء وتخطيناها، أنا فخور حقا بهذا الفريق. الأمر ليس بهذه السهولة، لقد ساهمنا جميعًا فيما وصل إليه كايزر تشيفز الآن".

وتابع البالغ من العمر 32 عاما "لقد بذلنا كل جهودنا للوصول إلى النهائي، ونريد بالتأكيد وضع نجمة التتويج بدوري أبطال إفريقيا على قميص الفريق".

اللاعب الكولومبي حصد لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016 مع ماميلودي صنداونز على حساب الزمالك.

ويسعى كايزر تشيفز لأن يصبح ثالث فريق جنوب أفريقي يتوج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا بعد أورلاندو بايرتس في 1995 وصنداونز في 2016.

ووصل كايزر تشيفز لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وتفوق الفريق الجنوب إفريقي على الوداد المغربي في نصف النهائي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلي للنهائي بالفوز على الترجي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

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ويسعى الأهلي للتتويج باللقب العاشر في تاريخه، ليعزز من الرقم القياسي الذي يملكه.