لاعب كايزر تشيفز: واجهنا الكثير من الصعاب قبل لقاء الأهلي بنهائي الأبطال

الأحد، 11 يوليه 2021 - 15:58

كتب : FilGoal

كايزر تشيفز ضد سيمبا

أوضح ليوناردو كاسترو مهاجم كايزر تشيفز أن فريقه مر بالكثير من الصعاب في مشوار الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز 17 يوليو في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وقال كاسترو في تصريحات أبرزها جريدة تايمز الجنوب إفريقية: "إنه إنجاز كبير لفريق مثل كايزر تشيفز، للاعبين والجهاز الفني لأن هذه هي المرة الأولى التي نصل فيها إلى هذا الحد في هذه المسابقة".

أخبار متعلقة
مهاجم كايزر تشيفز يتحدث عن مواجهة الأهلي ويستشهد بنهائي 2016 لاعب كايزر تشيفز: النهائي حدث خاص لنا وعلينا الاستعداد جيدا لهزيمة الأهلي قائمة الأهلي – عودة السولية ومروان.. واستبعاد طاهر وبواليا مواعيد مباريات الأحد 11 يوليو 2021.. مصر للمقاصة يتحدى الأهلي ونهائي يورو 2020 المرتقب

وأضاف "لم يكن الأمر سهلاً حقًا. لقد واجهنا الكثير من الصعاب خلال مشوار الفريق بالبطولة، مثل الإصابات، والإيقافات وحظر السفر وفيروس كورونا".

وواصل "لقد واجهنا كل هذه الأشياء وتخطيناها، أنا فخور حقا بهذا الفريق. الأمر ليس بهذه السهولة، لقد ساهمنا جميعًا فيما وصل إليه كايزر تشيفز الآن".

وتابع البالغ من العمر 32 عاما "لقد بذلنا كل جهودنا للوصول إلى النهائي، ونريد بالتأكيد وضع نجمة التتويج بدوري أبطال إفريقيا على قميص الفريق".

اللاعب الكولومبي حصد لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016 مع ماميلودي صنداونز على حساب الزمالك.

ويسعى كايزر تشيفز لأن يصبح ثالث فريق جنوب أفريقي يتوج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا بعد أورلاندو بايرتس في 1995 وصنداونز في 2016.

ووصل كايزر تشيفز لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وتفوق الفريق الجنوب إفريقي على الوداد المغربي في نصف النهائي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلي للنهائي بالفوز على الترجي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب العاشر في تاريخه، ليعزز من الرقم القياسي الذي يملكه.

الأهلي كايزر تشيفز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بونوتشي يحيى آمال إيطاليا ويضرب رقما قياسيا 26 دقيقة | يورو 2020
عبد الحفيظ: حققنا فوزين مهمين في 48 ساعة.. تركيزنا على كايزر تشيفز الجيد ساعة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: نفذنا مبادئ الهجوم أمام المقاصة بإتقان.. وشريف مميز في الرأسيات ساعة | الدوري المصري
شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 ساعة | الدوري المصري
لوك شاو يضرب إيطاليا بهدف ورقميين قياسيين ساعة | يورو 2020
نتيجة سريعة لنصائح عماد متعب.. شريف يسجل ثنائية بالرأس للمرة الأولى ساعة | الدوري المصري
النسر يحطم المصيدة.. الأهلي يضرب المقاصة برباعية في ليلة تألق شريف وأفشة 2 ساعة | الدوري المصري
مباشر نهائي يورو 2020 - إيطاليا (1) - (1) إنجلترا.. فرصة إيطالية خطيرة 2 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 3 وزير الرياضة يرد على "عودة مرتضى لرئاسة الزمالك الخميس" 4 في الجول يكشف سبب غياب طاهر وبواليا أمام مصر للمقاصة
قد ينال إعجابك