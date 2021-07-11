مهاجم كايزر تشيفز يتحدث عن مواجهة الأهلي ويستشهد بنهائي 2016

استشهد خاما بيليات مهاجم كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 حين تحدث عن نهائي نسخة العام الجاري ضد الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز 17 يوليو في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وقال بيليات في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للنادي: "نحن على بعد 90 دقيقة من الفوز بأكبر كأس يرغب أي فريق في أفريقيا في الحصول عليه".

وأضاف "في التدريبات نعمل على شيء أو شيئين يمكن أن يحدثا فرقا أثناء المباراة النهائية ضد الأهلي، الأمور تسير بشكل جيد".

وتابع "لقد مررت بهذه الرحلة من قبل وأعرف مدى صعوبة ذلك، أعرف مدى روعة شعور التتويج باللقب في النهاية".

بيليات كان لاعبا في صفوف صن داونز حين توج باللقب على حساب الزمالك في 2016.

وواصل "نريد أن نلتزم بالخطة التي يضعها لنا المدرب في التدريبات ونعتقد أن هذه الخطة ستقودنا لتحقيق نتيجة رائعة".

وشدد لاعب منتخب زيمبابوي "سنواجه فريق جيد في النهائي".

يخوض كايزر تشيفز الجنوب إفريقي نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي بقائمة مكتملة، بعدما أكد فينا ماسوبا المتحدث الرسمي للنادي أنهم توصلوا لاتفاق مع اللاعبين الذين انتهت عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

ووصل كايزر تشيفز لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وتفوق الفريق الجنوب إفريقي على الوداد المغربي في نصف النهائي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلي للنهائي بالفوز على الترجي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

video:1