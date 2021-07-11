مارتينيز: أردنا أن نعطي اللقب للأفضل في العالم

أهدى إيميليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين لقب كوبا أمريكا لليونيل ميسي قائد الفريق، وإلى الشعب الأرجنتيني.

إيميليانو مارتينيز النادي : أستون فيلا الأرجنتين

وفاز منتخب الأرجنتين على البرازيل بهدف دون مقابل في نهائي كوبا أمريكا في المباراة التي أقيمت على ملعب الماركانا في البرازيل.

وقال مارتينيز في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: "قلتها قبل بضعة أشهر، أردنا أن نعطي اللقب للأفضل في العالم، أخبرت زوجتي أن هذا كان حلمي، لقد دعمتني وفعلنا ذلك".

واستمر "هذا الوباء يجعل جميع الأرجنتينيين يعانون، وهذا اللقب من أجلهم أيضا".

وتابع "أريد ان استمتع به مع عائلتي، ما زلت لا أستطيع مقابلة ابنتي أريد أن أحتضنها، مررت بأشياء كثيرة، أشخاص لم يثقوا بي ولكن الباقي فقط هو التاريخ، لقد فعلناها".

وأَضاف "لا توجد كلمات لشرح هذه اللحظة، لقد كان حلما أحلم به عندما كنت صبيا، ذهبت لأرسنال في سن 17 بحثا عن حياة أفضل لعائلتي وبعد الكثير من الجهد وصلت لهذه اللحظة".

وحصل مارتينيز على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة بعدما خرج بشباك نظيفة في أربع مباريات.

تتويج الأرجنتين بكوبا أمريكا كان الأول، بعد غياب لمدة 28 سنة منذ نسخة 1993.

وأصبح منتخب الأرجنتين الأكثر تتويجا بلقب كوبا أمريكا معادلا لرقم أوروجواي صاحب الرقم القياسي بـ15 لقبا.