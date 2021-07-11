دي ماريا: ميسي أخبرني أنه سيكون النهائي الخاص بي.. حاربنا من أجل اللقب

الأحد، 11 يوليه 2021 - 05:38

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - الأرجنتين - البرازيل - كوبا أمريكا 2021

أنهى هدف أنخيل دي ماريا صيام الأرجنتين عن الألقاب والذي دام 28 عاما.

هدف دي ماريا قاد التانجو للفوز بلقب كوبا أمريكا 2021 على حساب البرازيل في النهائي. (طالع التفاصيل)

وقال دي ماريا عقب نهاية اللقاء: "ما زالت لا أستطيع البكاء، لم أسقط بعد، هذا ما حلمنا به طويلا وحاربنا من أجله، الكثيرون انتقدونا وشككوا بنا وحققنا اللقب الذي نحلم به".

وأضاف عن الهدف "قلت لـ دي بول أن أحيانا الظهير قد يشعر بالسرحان، وسار كل شيء بشكل مثالي، وصلت الكرة لي وسددت، مثلما حدث في الأولمبياد ضد نيجيريا".

وأكمل "أشعر بالسعادة والفرح لزوجتي وبناتي ووالدي والأشخاص الذين دعموني وكل الجمهور مع كل الصعوبات، الوقت قليل وكأس العالم قريب لذلك علينا أن نبدأ من جديد".

وأتم "لقب لن يُنسي أبدا كل هذا تحقق بفضل ميسي، قلت له سنحقق هذا اللقب، قال لي أنه سيكون النهائي الخاص بي، وتعويض عن النهائيات التي غبت عنها كل ما حدث في الماضي جال في ذهني وكان يجب أن يكون الثأر اليوم وهذا ما حدث".

هدف أنخيل دي ماريا هو الأول للأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا منذ نسخة 2004، إذ فشل التانجو في التسجيل بنهائيات 2007 و2015 و2016.

هدف هو الأول لـ دي ماريا مع الأرجنتين منذ هدفه في ثمن نهائي كأس العالم ضد فرنسا والتي خسرها التانجو بنتيجة 4-3..

الأرجنتين أنخيل دي ماريا كوبا أمريكا 2021
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