أخيرا.. ميسي يرقص التانجو

أخيرا ابتسمت كرة القدم لـ ليونيل ميسي ومنتخب الأرجنتين بعد سنوات من الصيام.

انتظرت الأرجنتين 28 عاما وانتهت سنوات الصيام ورفع ليونيل ميسي أولى ألقابه بقميص التانجو.

الأرجنتين 1-0 البرازيل

سجل هدف اللقاء الوحيد: أنخيل دي ماريا.

الأرجنتين منذ كوبا أمريكا 1993 لم تحقق أي لقب بخسارة نهائي كوبا أمريكا 4 مرات وكأس العالم 2014.

ميسي خسر نهائي كوبا أمريكا 2007 و2015 و2016 وكأس العالم 2014، والآن ميسي سيرقص التانجو محتفلا بأولى ألقابه بقميص السيلستي.

الأرجنتين توجت بلقب النسخة الـ 47 من كوبا أمريكا، للمرة الخامسة عشر في تاريخها وعادلت أوروجواي كرقم قياسي.

ميسي خسر لقب كأس العالم 2014 ضد ألمانيا على ملعب ماراكانا وبعد 7 سنوات حقق لقبه الأوله مع الأرجنتين ضد البرازيل.

هدف أنخيل دي ماريا هو الأول للأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا منذ نسخة 2004، إذ فشل التانجو في التسجيل بنهائيات 2007 و2015 و2016.

وأصبح ميسي أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ البطولة برصيد 34 مباراة بالتساوي مع التشيلي سيرخيو ليفنجستون.

وواصل منتخب الأرجنتين رفقة ليونيل سكالوني سجله دون خسارة للمباراة الـ 20 على التوالي منذ الخسارة من البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.

وخسر منتخب البرازيل لأول مرة لقب كوبا أمريكا عندما يستضيف البطولة إذ حققها في 5 نسخ سابقة آخرها 2019.

ولم يعادل السامبا إنجاز أوروجواي بالفوز بالبطولة مرتين متتاليتين عندما تستضيف البطولة، وهو ما فعله منتخب أوروجواي بنسختي 1923 و1924.

ولم يستطع تيتي لتخطي رقم ماريو زاجالو وتوقف رصيد سلسلته عند 12 مباراة متتالية دون خسارة في كوبا أمريكا.

كما خسر لأول مرة بعد 13 مباراة دون خسارة.

قبل المباراة النهائية أعلن كونميبول حصول ليونيل ميسي ونيمار على جائزة أفضل لاعب في البطولة مناصفة. (طالع التفاصيل)

















































التشكيل

سكالوني أجرى 5 تغييرات فدفع بأنخيل دي ماريا ولياندرو باريدس في التشكيل عوضا عن نيكولاس جونزاليس وجيدو رودريجيز على الترتيب.

وفي خط الدفاع أجرى 3 تغييرات بمشاركة جونزالو مونتيل وكريستيان روميرو العائد من الإصابة وماركوس أكونيا بدلا من ناهول مولينا وخيرمان بتزيا ونيكولاس تاجليفيكو.

بينما لم يُجر تيتي المدير الفني للبرازيل أي تغييرات على الفريق الذي واجه بيرو في نصف النهائي.

نيمار وريتشارلسون يقودان هجوم البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي #كوبا_أمريكا 🇧🇷 pic.twitter.com/AxgMfQepOf — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 10, 2021

وصف المباراة

اللقاء بدأ عنيفا، وفي الدقيقة الثالثة تحصل فريد متوسط ميدان البرازيل على بطاقة صفراء عقب تدخل قوي على جونزالو مونتيل.

أحداث الشوط التالية شهدت شدا وجذبا وأخطاء متكررة وتدخلات بين لاعبي الفريقين.

وفي الدقيقة مرر رودريجو دي بول كرة طولية لـ دي ماريا بعدما لم يستطع رينان لودي في السيطرة عليها.

جناح التانجو استلم الكرة وسدد كرة ساقطة من فوق الحارس "لوب" سكنت الشباك في الدقيقة 22 معلنا تقدم التانجو.

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#CopaAmérica 🏆



¡TREMENDA DEFINICIÓN! Ángel Di María recibió el pase de Rodrigo De Paul y la tiró por arriba de Ederson para el 1-0 de @Argentina



🇦🇷 Argentina 🆚 Brasil 🇧🇷#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/OuFUmqipVA — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021

هدف هو الأول لـ دي ماريا مع الأرجنتين منذ هدفه في ثمن نهائي كأس العالم ضد فرنسا والتي خسرها التانجو بنتيجة 4-3

في الدقيقة 32 راوغ ميسي ماركينيوس مدافع البرازيل وأطلق تسديدة مرت بجوار القائم.

لياندرو باريديس تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة التالية بعد عرقلة ريتشارلسون على حدود منطقة جزاء التانجو.

الشوط الثاني

بدأ تيتي بتغيير مبكر بنزول روبرتو فيرمينو بدلا من فريد.

في الدقيقة 51 تحصل جيوفاني لو سيلسو لاعب وسط الأرجنتين على بطاقة صفراء.

ريتشارلسون سجل هدف التعادل في الدقيقة 53 لكن هدفه ألغي بداعي التسلل وهو ما وضحته تقنية الفيديو.

في الدقيقة التالية سنحت فرصة أخرى لـ ريتشارلسون بعد بينية من نيمار، إذ وصلت الكرة للأول في الجهة اليمنى فأطلق تصويبة قوية تصدى لها إيميليانو مارتينيز ببراعة.

في الدقائق التالية بدأت التغييرات تبدأ لكلا المنتخبين، وكذلك البطاقات الصفراء، إذ تحصل رودريجو دي بول على إنذار في الدقيقة 68، ثم رينان لودي ولوكاس باكيتا في الدقيقتين 70 و72 على الترتيب.

وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء، تحصل نيكولاس أوتاميندي على بطاقة صفراء عقب تدخل قوي على نيمار.

وفي الدقيقة 82 تحصل جابريل باربوسا على الكرة داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى لكن تسديدته وجدت أقدام أكونيا وتحولت لركنية.

وقبل 5 دقائق من نهاية اللقاء، أرسل نيمار ركنية لكن رأسية تياجو سيلفا جاءت بعيدة عن مرمى مارتينيز.

دي بول أرسل بينية إلى ميسي في مواجهة إيدرسون، وحاول قائد التانجو مراوغة الحارس لكنه سقط مهدرا فرصة قتل المباراة.

وكاد دي بول أن ينهي اللقاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع بعدما توغل داخل منطقة الجزاء لكن إيدرسون كان في الموعد وأمسك بالكرة.

وما هي إلا دقائق وأعلن الأوروجوياني إستيبان أوستوجيتش نهاية اللقاء وانتهاء لعنة الأرجنتين.

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¡ACÁ ESTÁ LA COPA! Lionel Messi 🔟🇦🇷 levantó la CONMEBOL #CopaAmérica y desató la locura de @Argentina



🇦🇷 Argentina 🆚 Brasil 🇧🇷#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/PCEX6vtVee — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021